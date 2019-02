Andy Anderson (links) ist am Dienstag verstorben. (imago)

Trauer um Andy Anderson: Der britische Musiker ist am Dienstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Das melden verschiedene Medien übereinstimmend. Inzwischen bestätigte sein ehemaliger Band-Kollege und The-Cure-Gründungsmitglied Laurence "Lol" Tolhurst den Tod auf seiner Twitter-Seite.

Erst kurz zuvor hatte Anderson auf Facebook seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Anderson stieg 1983 bei der Band The Cure ein, die in diesem auf dem Hurricane Festival in Scheeßel zu sehen sein wird. 1995 beendete er sein Engangement bei der Band und arbeitete unter anderem mit Iggy Pop, Jeffrey Lee Pierce, den Sex Pistols und Peter Gabriel zusammen. Zuletzt trat er vor allem als Solomusiker in Erscheinung. (jfj)