Biffy Clyro - MTV Unplugged (Warner Bros. Records)

Die schottische Rockband Biffy Clyro ist Teil des Line-ups beim diesjährigen Hurricane-Festival 2018. Vorab hat die Band mit "MTV Unplugged: Live At Roundhouse London" ihr erstes Live-Album veröffentlicht, das rein mit akustischen Instrumenten aufgenommen wurde.

Die Band um Simon Neil, James Johnston und Ben Johnston nahm das Album Anfang November im berühmten Londoner Venue Roundhouse auf. In dem Set haben die drei Rockmusiker einige ihrer Lieblingssongs neu interpretiert.

In "Machines", singt Simon Neil etwa nur in Begleitung einer akustischen Gitarre. Außerdem steuern sie eine ganz eigene Version des Beach-Boys-Klassikers "God Only Knows" bei. Mit "Different Kind of Love" ist zudem ein exklusiver Track auf dem Album.

Biffy Clyro treten am Samstag, 23. Juni um 21.15 Uhr auf der Green Stage des Hurricane-Festivals 2018 auf. Auch die Hurricane-Künstler James Bay und Arctic Monkeys haben im Mai ein neues Album released.

Alle Anfangszeiten der Bands findet ihr im offiziellen Timetable. (par)

Ein kleiner Vorgeschmack auf das Album: