Das Cover des Albums "Love Is Dead" von Chvrches. (Glassnote Records/dpa)

Die schottische Electropop-Band Chvrches hat am 25. Mai 2018 mit "Love is Dead" ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. Die erste Singleauskopplung ist der Track "My Enemy", eine Koproduktion mit Matt Berninger von der Band The National!. "Wir waren schon immer große Fans von The National", sagt Frontfrau Lauren Mayberry zu der Zusammenarbeit.

Chvrches auf dem Hurricane-Festival 2018

Im Rahmen ihrer Welttournee treten Chvrches auch beim Hurricane-Festival 2018 in Scheeßel auf. Zu hören und zu sehen ist die schottische Band bereits am Freitag, 22. Juni 2018, um 18 Uhr auf der Blue Stage.

Auch die Hurricane-Künstler James Bay, Arctic Monkeys und Biffy Clyro haben im Mai ein neues Album released.

Alle Anfangszeiten der Bands findet ihr im offiziellen Timetable. (par)