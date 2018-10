Die Arctic Monkeys sind bereits alte Bekannte als Headliner auf den Hurricane-Festival (Archivbild). (dpa)

Wetter:

Na, wie soll es schon sein: ziemlich kalt für den Sommer, den wir angeblich derzeit haben. 12 bis 15 Grad erwarten die Besucher, doch die gute Nachricht ist, der Wind lässt ein wenig nach und es bleibt zwar komplett bewölkt, aber der Prognose zufolge meistens trocken! Es sieht so aus, als würde der Schlamm Scheeßel in diesem Jahr verschonen. Es könnte sogar staubig werden - nehmt euch am besten ein Tuch für Mund und Nase mit zum Konzert.

To Do am Vormittag:

Müll sammeln, vollen Sack abgeben und Müllpfand kassieren

Camp aufräumen, eventuell schon alles abbauen, falls ihr am Abend abreist

Pfand sammeln oder sogar schon abgeben

Verlorenes suchen: Das Fundbüro ist am Infopoint. Der hat am Sonntag bis Mitternacht auf und ist auch am Montag (von 8 bis 12 Uhr) noch geöffnet.

Band-Empfehlungen (ganz subjektiv):

Startet den Konzerttag mit "Tonbandgerät" um 13.30 Uhr auf der Blue Stage: Gute-Laune-Indie-Pop gefällig? Besser kann man den Sonntag nicht beginnen, der traditionell etwas entspannter ist als die anderen Festivaltage.

Mit entspanntem Folk geht es danach auf der Blue Stage weiter bei den "Mighty Oaks" um 14.45 Uhr. Zu ihrem Hit "Brother" lässt es sich gut im Gras chillen und die Füße für den Abend schonen.

Um 17.30 Uhr gibt es etwas Skurriles, bei dem jeder das Tanzbein schwingen kann: die "Meute" aus Hamburg (White Stage). Rein instrumental, Blasorchester trifft House- und Techno-Songs. Gradios!

Dennoch sollte man die White Stage etwas früher verlassen, denn jetzt wird das Tempo aufgedreht: bei "Franz Ferdinand" um 18.15 Uhr auf der Green Stage. Die Briten bringen die müden Festivalbesucher ganz sicher auf Touren!

Dann kommt das Deutschrock-Highlight des Abends: "Kraftklub" um 20.15 Uhr auf der Green Stage - die Fünf aus Chemnitz werden das Hurricane sicher wieder zum Kochen bringen. Wer auf politischen Elektropunk des Hamburger Labels Audiolith steht, den wird es jetzt allerdings eher zu "Egotronic" auf die White Stage (20.45 Uhr) ziehen.

Und dann natürlich der Headliner am Abend: "Arctic Monkeys", um 22.30 ebenfalls auf der Green Stage. Cooler Indie-Rock aus England mit einem unverwechselbaren Sound, zu dem es sich gut tanzen lässt. Ein großartiger musikalischer Abschluss des Hurricane-Festivals!

Abreise:

Wer heute schon abreist, muss sich fragen, ob er auf die Headliner verzichten kann. Denn dann reist es sich sehr viel entspannter. Ansonsten ist mit Stau zu rechnen. Tipp: Das Camp schon vor dem ersten Konzert abbauen, Müll sammeln, alles ins Auto bringen und dann ab zum Festivalgelände! Aber die Regenjacke, Geld und Wasser nicht vergessen, denn der Tag ist noch lang.

