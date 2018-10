Das Hurricane hat am Freitag viel zu bieten. (Stefanie Heitmann)

Premiere, die erste: Das Hurricane-Swimteam präsentiert zum ersten Mal am Freitag den Song „Lass uns Scheeßeln gehen“. Soll das Potential zu einer neuen Hurricane-Festivalhymne haben. Um 14.25 Uhr auf der Green Stage.

Premiere, die zweite: Es ist nicht nur Hurricane, es ist auch Fußball-WM! Und aus diesem Grund können alle Fußball-Nerds sich beim Eingang Süd in der Public-Viewing-Area das Spiel der schönsten Sportart mit einem Ball ansehen. Am Freitag starten um 14 Uhr Brasilien gegen Costa Rica, um 17 Uhr folgen Nigeria gegen Island und Serbien trifft um 20 Uhr auf die Schweiz.

Klassiker und Gewissenskonflikte

Musikalischer Klassiker: Zwischen den Fußball-Spielen ist immer genug Platz für eine gutes Konzert. So spielen um 17.15 Uhr die Donots auf der Green Stage und Adam Amgst um 16.15 Uhr auf der Red Stage. Weitere Highlights sind die Auftritte von Feine Sahne Fischfilet um 18.30 Uhr auf der Green Stage.

Ein Herausforderung in Sachen Planung ergibt sich ab 20.45 Uhr. Denn dann beginnt London Grammar auf der Blue Stage und nur einer halbe Stunde später spielen die Broilers auf der Green Stage. Ein erster vermeintlicher Höhepunkt stellt dann der Auftritt der Headliner von Billy Talent ab 23.15 auf der Green Stage dar.

Musikalischer Gewissenskonflikt: Ganz oder gar nicht ist eigentlich keine Option. Denn kurz nach Mitternacht, um 0.30 Uhr, spielt die Band Book Shade auf der White Stage, während nur 15 Minuten später, um 0.45 Uhr, Marteria auf der Blue Stage auftritt. Wer keine Münze werfen will, sollte schnell zu Fuß sein.

Gar keinen Gewissenskonflikt gibt es bei der Foodsharing-Station am Eingang West: Dort können Lebensmittel, die nicht mehr verzehrt werden, gespendet werden. Und wer seine Wasserflaschen lieber auffüllen möchte, als neuen Müll zu produzieren, der kann beispielsweise die Trinkwasser-Station an den Tribünenplätzen neben dem Riesenrad aufsuchen. Weitere Stationen sind in den Festivalgelände-Plänen verzeichnet.