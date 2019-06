Patrick Bodewig ist einer von 30 Bierboten auf dem Hurricane, er nennt sich: Läufer. Er schultert zehn Liter Bier, pro Fass bekommt er sieben Euro gezahlt. (Bernd Kramer)

Die Pause lässt er aus. Patrick Bodewig, ein stämmiger Typ mit Vollbart und geröteten Wangen, setzt den Rucksack gar erst nicht ab. Die sollen ihm gleich ein neues Fass darin versenken. Er zurrt seinen Gurt zurecht, richtet seine Kappe. Ein paar Scheine wandern aus seiner Bauchtasche in die Hände der Kollegin hinterm Tresen der Auffüllstation. Dann geht es weiter, in der linken Hand drei halb volle Becher Bier, in der rechten ein Eis am Stiel und der Schlauch, mit dem er das Bier zapft.

Zurück aufs Festivalgelände, vorbei an denen, die hinten im Gras dösen. Die haben keinen Durst, das sieht er sofort. Bodewig ist einer von 30 Bierboten auf dem Hurricane, er nennt sich: Läufer. Er schultert zehn Liter Bier, pro Fass bekommt er sieben Euro gezahlt. Damit sich so ein Wochenende als Bote lohnt, müssen es viele Fässer werden. Muss sich Bodewig beeilen. Muss er ahnen, wo ihn die Leute erwarten. Bodewig schiebt sich durchs Gedränge, auf dem Rücken das neunte Fass des Tages, hin zur Bühne, wo gerade Fünf Sterne Deluxe spielen. Er geht so schnell, als wäre das 17 Kilo schwere Gepäck nicht da. Man merkt sofort: Er macht das nicht zum ersten Mal.

Mehr zum Thema Festivalköpfe Die Seelsorgerin auf dem Hurricane Karin Klement sitzt beim Hurricane im Zelt des Deutschen Roten Kreuzes. Sie ist eine von zwölf ... mehr »

Eigentlich arbeitet Bodewig, 35, bei einer Speditionsfirma. Seit vier Jahren verdient er sich auf Festivals etwas als Bierbote dazu. Die Erfahrung hilft und an diesem Sonnabend auch das Wetter. Die Sonne steht senkrecht über dem Eichenring, „ideal fürs Geschäft, fördert den Bierdurst“, sagt Bodewig. Er steuert einen Stand links der Bühne an, dort zieht sich die Schlange viele Meter lang, bis in die feiernde Menge hinein.

Bodewig stellt sich neben die Wartenden, dann läuft alles wie von selbst. Die Schlange löst sich auf, um Bodewig formt sich eine Menschentraube. Bald umschließt ihn der Pulk. „Ich habe, was die Leute wollen, einfache Rechnung“, wird er später sagen. Jetzt jongliert Bodewig Becher durch die Hände, füllt auf, fingert Wechselgeld aus der Bauchtausche, füllt nach.

„Du musst ruhig bleiben, sonst gehst du hier unter“, sagt Bodewig. Und er bleibt ruhig. Auch als Panik ausbricht. Eine Frau flucht, eine andere kreischt etwas Unverständliches. Ein Mann zerrt und rüttelt an seinem Rucksack. Jeder geht hier anders mit der wohl schlechtesten aller Festival-Nachrichten um: Das Bier ist alle. Es hat keine zehn Minuten gedauert, da sind die zehn Liter leer und die Besucher ein bisschen voller. Bodewig stapft los, über den staubigen Acker, zurück zur Auffüllstation. Den Durstigen ruft er nach: „Ich komme wieder.“ So wird das an diesem Tag noch 20-mal gehen. Bis Bodewig nach Mitternacht zum ersten Mal seinen Rucksack absetzt. Pause. Bis morgen.