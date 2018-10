Vor allem die Zahl der Diebstähle ist auf dem Hurricane-Festival gestiegen. (dpa)

230 Straftaten in vier Tageen - das ist die Bilanz der Polizei beim Hurricane-Festival 2018 in Scheeßel. "Während des Festivals bereiteten vor allem Diebesbanden vor den Bühnen und auch auf den Campingplätzen den Beamten die meiste Arbeit", bilanzierte ein Polizeisprecher die Arbeit, denn mehr als die Hälfte der Straftaten waren Eigentumsdelikte. 70 Taschendiebstähle und 40 Diebstähle aus den Zelten wurden bis zum Montagmorgen angezeigt. Zudem kam es zu einer "handvoll" Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Dennoch zeigten sich der Veranstalter und die Behörden zufrieden mit dem Festival.

40 Blutprobenentnahmen angeordnet

Wie schon in den vergangenen Jahren kam es bei der Anreise zu größeren Verkehrskontrollen und erneut wurden einige Autofahrer vorab aus dem Verkehr gezogen. 40 Mal ordnete die Polizei eine Blutprobe an, die Fahrer mussten sich ene neue Fahrgelegenheit in Richtung Scheeßel suchen. Erfreulich war aus Sicht der Beamten, dass es bei der Anreise zu keinen größeren Staus kam und der Verkehr nahezu reibungslos lief. Einzig ein schwerer Unfall mit drei Verletzten am Donnerstagabend trübte das Bild. Auch bei der Abreise am Montag kam es zu größeren Verkehrskontrollen durch die Polizei.

Auf dem Festivalgelände nahm die Polizei in der Nacht zu Samstag drei mutmaßliche Drogenhändler fest, die Drogen und Bargeld bei sich hatten. Währen ein 23-Jähriger und seine 41 Jahre alte Lebensgefährtin am Samstag wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, erließ ein Richter am Sonntag einen Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen aus dem Heidekreis. (sei)