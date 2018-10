Bevor man auf das Konzertgelände darf, muss man durch die Security durch – mit Rucksack geht das nicht. (Pascal Faltermann)

Aus Sicherheitsgründen verbietet der Veranstalter des Hurricane-Festivals seit 2017 Rucksäcke sowie andere Taschen und Beutel auf dem Konzertgelände in Scheeßel. Wertgegenstände, Sonnencreme und Desinfektionsspray können dennoch mitgenommen werden – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Was erlaubt ist und was nicht:

Bauch- und Gürteltaschen sind bis zu einer Größe von 25 x 10 x 15 Zentimeter erlaubt, Brusttaschen im DIN A5-Format sowie zwei Zentimeter in der Breite und transparente Turnbeutel bis zu einer Größe von DIN A4. Alle anderen Taschen sind nicht zulässig.

Flüssigkeiten dürfen nur mit auf das Veranstaltungsgelände genommen werden, wenn sie sich in Behältnissen unter 100 Millilitern befinden. Will man auf dem Konzertgelände trinken, so muss man leere Trinkcontainer, die faltbar sind (inklusive Tetrapacks) und maximal einen Liter Flüssigkeit fassen, mitbringen. Leere Trinkbecher (mit einem Fassungsvermögen bis zu einem halben Liter) dürfen ebenfalls mit auf das Gelände. An den kostenlosen Trinkwasserstellen können die Behälter aufgefüllt werden. Wo diese zu finden sind, zeigt dieser Flächenplan. (mrw)