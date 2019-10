Fans feiern am beim Hurricane-Festival 2019 in Scheeßel während des Auftritts von Cro vor der Bühne. (Daniel Reinhardt/dpa)

Der Termin für das Hurricane-Festival im kommenden Jahr stand schon länger fest. Vom 19. bis 21. Juni 2020 wird der Eichenring in Scheeßel wieder zur Konzertlocation. Jetzt haben die Veranstalter eine erste Welle von Bands bekannt gegeben. Bisher war nur der Auftritt der Band Seeed bestätigt, die gerade ein neues Album veröffentlicht hat.

Nun ist klar, dass auch folgende Bands und Musiker dabei sein werden: Miya Folick, eine Singer-Songwriterin aus Los Angeles; Sofi Tukker, ein US-amerikanisches Dance-Pop-Duo; Juju, die gemeinsam mit Henning May von der Band Annenmaykantereit in diesem Jahr mit dem Song "Vermissen" einen großen Hit landete. Dazu kommt Bring me the Horizon aus Sheffield, Martin Garrix, die norwegische Sängerin Aurora und die Band Blond aus Chemnitz. Apropos Chemnitz: Auch Felix Kummer, ehemaliger Frontmann der Chemnitzer Band Kraftklub, wird beim Hurricane-Festival auftreten. Weitere Acts: Deichkind, SDP, Ferdinand (trat früher als Left Boy auf), Lari Luke, While She Sleeps, The 1975s, Mine, Twenty One Pilots, Kings of Leon, The Hives, Von wegen Lisbeth, Swiss und die Andern, Kontra K, Rin, Giant Rooks, Kitschkrieg, Nura, Wolf Alice und Mine