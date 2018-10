Informieren auf dem Hurricane über Tierrechte und nachhaltige Ernährung: Kai Seidel, Larissa Köhn, Rica Helmig und Sophia Horlamus (von links nach rechts). (Stefanie Heitmann)

Seit Donnerstag sind die fünf jungen Menschen an dem kleinen Stand von Peta im Einsatz und informieren rund um das Thema Tierrechte und nachhaltige Ernährung. Einer von ihnen ist Kai Seidel. Seit vier Jahren ist Seidel auf dem Hurricane-Festival dabei. Gecampt wird immer hinter dem Stand. Für die Besucher sind Seidel und seine ehrenamtlichen Mitstreiter zu den Öffnungszeiten des Festival-Geländes da. Ihr Ziel: Sie wollen auf Missstände bei Tierrechten hinweisen. Denn jedes Tier sei generell gleich viel wert. "Wir informieren über viele Themen. Etwa über Tierversuche, Tierrechte oder das Thema Zirkus", so Seidel.

Darum stehen Flyer, Gratis-Sticker, bedruckte T-Shirts, kleine Bändchen und Unterschriften-Listen für Petitionen bereit. Das Geld, das durch die Merchandise-Produkte eingenommen wird, fließt in die Arbeit der Organisation. Gebraucht wird es etwa für Recherchen. So hat Peta sich eingehend mit dem Verkauf von Kleintieren in einer großen deutschen Baumarkt-Kette beschäftigt und sammelt nun Unterschriften, um in einer Petition das Ende des Verkaufs von kleinen Nagern oder Fischen in den Filialen zu erreichen.

Interesse an veganer Ernährung in den vergangenen Jahren gestiegen

Aber auch nachhaltige und bewusste Ernährung zum Wohle der Tiere gehört zum Themen-Komplex: Der wohl größte Schwerpunkt für die Ehrenamtlichen liegt im Thema vegane Ernährung. Mit Info-Material, einem Newsletter oder auch einer kostenlosen App sollen vegane Lebensmittel dem Nutzer grundsätzlich näher gebracht werden und es gibt auch die Möglichkeit, sich alle veganen Produkte in dem Supermarkt vor Ort anzeigen zu lassen. "In den vergangenen Jahren ist das Interesse an dieser Art der Ernährung gestiegen", sagt Seidel.

Doch nicht jeder, der den Stand am Rande des Geländes aufsucht, ist den Ehrenamtlichen wohlgesonnen. "Es gibt viele gute Gespräche. Aber es gibt auch Menschen, die unsere Arbeit kritisieren."

Seidel und die anderen Ehrenamtlichen sind nicht nur auf dem Hurricane präsent. "Insgesamt ist Peta auf etwa 15 bis 20 Festivals in Deutschland jährlich vertreten“, sagt Seidel, der Stände auf zwei bis drei Festivals im Jahr betreut, und findet, das Hurricane habe vielen anderen Festivals etwas voraus: "Ich finde das nachhaltige 'Grün rockt'-Konzept gut." Vor allem, dass es viele Mülleimer gebe und die Besucher auf ihre Umgebung geben würden, sei ein entscheidender Faktor. In diesem Jahr werden die Peta-Mitarbeiter bis Sonntagnacht vor Ort sein.

