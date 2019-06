Eine Ausnahme beim Hurricane: das Indierock-Duo GURR auf der Coast Stage am Freitag. (Bernd Kramer)

Es gibt dieses eine Plakat. Vor einer Weile ist es durch die sozialen Medien geschwirrt, viele haben es geteilt, dabei sieht das Poster aus, wie Festivalposter eben aussehen. Blauer Himmel, lila Wolken, darüber in weißer Schrift die Namen der Künstler. Standardkitsch, nichts Besonderes. Das Plakat ist trotzdem besprochen worden, wegen der vielen guten Bands. Björk, M.I.A., Patti Smith, alles absolute A-Liga, alle auf einem Festival. Erst später fiel noch etwas auf: das ganze Line-up voller Frauen, ein außergewöhnlich gutes Programm – ohne Männer auf der Bühne.

Auch der Name der Rapperin Sookee steht auf dem Plakat. Aufregung unter ihren Anhängern. Wo ist das? Hin da, unbedingt. Einige nehmen vorsorglich frei. Dann die Auflösung: Das Festival gibt es nicht wirklich, das Poster, die Aktion eines Radiosenders, soll zeigen, dass es auch anders geht. „Dass diese Stagnation auf den Festivals mit den immer gleichen Männerbands im Programm nicht sein muss“, sagt Sookee.

Die Berlinerin wird am Sonntag auf dem Hurricane auftreten, ein bisschen früh vielleicht, um 13 Uhr, aber immerhin: Sookee darf spielen. Als Frau, auf einem großen Festival. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Die Bühnen auf dem Hurricane werden auch in diesem Jahr von Männern dominiert. Würde man alle Bands ohne eine Frau im Aufgebot streichen, wäre nicht viel los in Scheeßel. Es bliebe kaum noch etwas übrig vom Programm. Über 85 Prozent aller gebuchten Gruppen bestehen nur aus männlichen Musikern.

Frauen schon im Feierabend

Ein Abend auf dem Hurricane kann lang werden, Bands spielen bis 2 Uhr nachts. Im Grunde gilt: Je später es wird, desto prominenter ist der Platz für die Musiker. Wenn die Besucher abends vom Zeltplatz vor die Bühnen strömen, wenn es richtig losgeht auf dem Hurricane, haben die Frauen schon wieder Feierabend. Nach 19 Uhr steht am ganzen Wochenende keine Künstlerin mehr auf den Bühnen des Festivals. Was ist da los?

„Obwohl es großartige Künstlerinnen gibt, sind es noch immer nicht genug“, sagt Hurricane-Chef Stephan Thanscheidt, „ein höherer Anteil auf Festivals ist nicht immer möglich.“ Dass Frauen in manchen Musikrichtungen in der Unterzahl seien, habe „komplexe Gründe“, Rollenbilder zum Beispiel, Entscheidungen bei der Wahl des Musikinstruments. Mädchen würden eher angehalten, weiche Instrumente zu lernen, bestätigt Musiksoziologe Holger Schwetter, Flöte oder Geige statt Schlagzeug oder Bass. Thanscheidt sagt: „Wenn wir mehr Frauen in unseren Line-ups wollen, müssen Schulen, Eltern und alle anderen daran arbeiten, vorgeprägte Rollenbilder zu verändern.“

Mehr zum Thema Kommentar über Frauen auf Festivals Höchste Zeit für mehr Frauen beim Hurricane Über 85 Prozent aller Gruppen, die auf dem Hurricane spielen, bestehen nur aus männlichen Musikern. ... mehr »

Auch Laureen Kornemann vom Verband unabhängiger Musikunternehmen hätte nichts gegen einen anderen Musikunterricht an Schulen. Nur glaubt sie, dass man nicht so lange warten muss, um mehr Frauen auf Festivalbühnen zu buchen. Die Künstlerinnen seien ja schon da. Sie würden bloß zu oft übersehen, auch vom Hurricane.

„Das ist Ignoranz und Faulheit“, sagt Kornemann. „Das Hurricane verkennt seine Verantwortung.“ Weil große Festivals kaum Frauen buchen, würden Mädchen damit aufwachsen, vor allem Männer auf Bühnen zu sehen. „Die denken sich dann: Musikerin werden, das ist nichts für mich. Es braucht Vorbilder.“ Kornemann leitet ein Netzwerk für Frauen in der Musikindustrie. Sie sagt: „Die Branche ist ein Männerklub.“ Nur etwa sieben Prozent der Unternehmen, die Mitglied im Verband sind, wurden 2015 von Frauen geführt. „Viele Männer in der Musikindustrie checken ihre Privilegien nicht“, sagt Kornemann. Nebenbei organisiert sie ein kleines Festival im Berliner Umland mit tausend Besuchern. Wenn sie das Programm plane, fielen ihr erst mal vor allem Bands mit männlicher Besetzung ein.

„Dem Hurricane fehlt die Lust, über den Tellerrand zu schauen“

Sie müsse kurz nachdenken, dann wisse sie: Geht auch anders. Kornemann bucht ähnlich viele Frauen wie Männer. Ihr Festival ist Teil der Keychange-Initiative. Das Projekt setzt sich dafür ein, dass bis 2022 die Hälfte der Künstler auf Festivals weiblich ist. Über hundert Festivals in Europa und Kanada unterstützen die Initiative. Das Hurricane gehört nicht dazu. Kornemann sagt: „Dem Hurricane fehlt die Lust, über den Tellerrand zu schauen.“ Die Veranstalter des Hurricane haben nicht die freie Auswahl.

Wen sie buchen können, hängt davon ab, welcher Künstler im Sommer unterwegs ist, wer gerade ein Album veröffentlicht hat oder bald eines herausbringt. Und dann spielt noch eine Rolle, mit welchen Agenturen und Plattenfirmen das Festival zusammenarbeitet. „Seilschaften klingt verschwörerisch“, sagt Sookee, „aber man knallt sich so ein Programm nicht frei von Geschäftskontakten voll.“ Die Rapperin glaubt nicht, dass die Veranstalter bewusst auf Frauen verzichten würden. „Das sind eher Sachzwänge, immer die gleichen Partner, und weil die eine Band vor zwei Jahren schon da war, kommt sie eben wieder“, sagt sie. „Das ist ein Kreislauf, der es erschwert, dass mehr Frauen gebucht werden.“

So zu tun, als gäbe es kaum Künstlerinnen, findet Sookee albern. „Die Leute vom Hurricane müssen nicht ins Darknet, um nach Frauen an Bassgitarren zu suchen“, sagt sie, „ein bisschen Recherche reicht. Die Vielfalt ist längst da.“ Braucht es eine Quote, um Festivals wie das Hurricane davon zu überzeugen? Sie hätte nichts dagegen, sagt Sookee, aber vielleicht regele das auch der Markt. Festivals könnten sich es nicht mehr lange leisten, auf Künstlerinnen zu verzichten. „Weil es rückständig und peinlich ist.“

Und nichts wiegt schwerer, als angestaubt zu wirken auf einem Markt, auf dem der gewinnt, der nahe am Zeitgeist ist. Das wohl angesagteste Festival Europas findet in Barcelona statt, das Primavera. In diesem Jahr haben dort 53 Prozent Frauen gespielt. Auch fast alle Künstler, die für die besten Zeiten am späten Abend gebucht wurden, waren weiblich. Das Festival wirbt mit dem Slogan „The New Normal“. Es kamen weit über 200 000 Besucher. Dreimal so viele wie beim Hurricane.

„Nehmt den Ausverkauf des Feminismus ruhig mit“, sagt Sookee in Richtung der Hurricane-Chefs, „mir egal, solange Frauen auf euren Bühnen stehen.“ Es kümmere sie nicht, warum sie zu Festivals eingeladen werde. „Hauptsache, ich kann spielen“, sagt Sookee. „Offene Türen sind zum Durchgehen da.“