Er kennt die ­kulina­rischen ­Vorlieben der ­Festivalbesucher: Frank ­Hilgenberg ­leitet einen ­Supermarkt. (XYZ)

Die Frau vom Marketing ist nervös. In fünf Minuten soll der Combi-Supermarkt öffnen. Ein halbes Jahr haben sie darauf hingearbeitet, das erste Mal überhaupt, dass die Kette aus Leer auf einem Festival vertreten ist. Die Mitarbeiter wollen runterzählen, dann für die ersten Gästen Spalier stehen.

Das Problem: Da stehen erst zwei Kunden vor dem riesigen Festzelt. Und die wollen nun auch noch wissen, ob sie gleich mit Konfettiregen begrüßt werden. Was jetzt? Der Kameramann sagt: „Das schneiden wir.“ Nicht nötig. Frank Hilgenberg setzt ein Lächeln auf, ein Geschäftsführergrinsen, so breit, wie es nur von jemanden kommen kann, der 100 000 Kunden an einem Wochenende erwartet. Er tritt mit großen Schritten vors Zelt, herzt die Wartenden und sagt: „Komm, wir tragen euch auf Händen rein.“

Mehr zum Thema Infos zu Bands, Wetter und Verkehr Liveblog zum Hurricane-Festival 2019: Warm-up ohne Regen Ob News zu Wetter und Verkehr oder Eindrücke von vor Ort. Das WESER-KURIER-Reporterteam ist in ... mehr »

So lässig wie der Chef vom Dienst die PR-Panne abwendet, führt er auch durch seinen Laden. Hilgenberg, 52, groß gewachsen, braun gebrannt, knipst die beiden Funkgeräte am Bund seiner Jeans aus, dann erzählt er, dass so ein Supermarkt-Sortiment auf dem Hurricane eine Wette mit dem Wetter ist.

„Gummistiefel oder Flip-Flops? Du brauchst beides im Laden, man weiß ja nie.“ Es klingt romantisch verklärt, aber Festival bedeutete früher auch: wohlfühlen wegen der Widrigkeiten. Radikale Raviolikur als Haltung. Drei Tage alles egal, alles ekelig, vor allem das Essen. Längst kann man auf dem Hurricane aber auch zelten, ohne auf Dosenessen zurückgeworfen zu sein.

Frank Hilgenberg will es den Campern so bequem wie möglich machen. Schon vor Wochen konnten sie online bestellen, was sie fürs Festival brauchen. Spart einen Gang durch den Laden, den Einkauf gibt es verpackt am Eingang. Wer doch reingeht, findet vor allem Bier, Backwaren, Bratwürste – und je näher man den Kassen kommt, auch Zeug, das sich nicht an Nüchterne richtet.

Hilgenberg hält vor den Trinkhelmen an, einer Kopfbedeckung mit Schlauchsystem. Er grinst, ein Kunde mustert den Helm. Greift er zu? „Nee, ich muss noch arbeiten.“ Fragende Blicke. Die Trinkhelmkunden werden noch kommen, sagt Hilgenberg, keine Frage.

Einmal war Hilgenberg für ein Konzert des Sängers Marcus Wiebusch auf dem Hurricane, aber blieb nicht über Nacht. Diesmal schläft er mit den anderen Geschäftsführern in einem Container, auf einem Feldbett. Hilgenberg hat noch eine Luftmatratze darüber gelegt. Er ist da wie seine Kunden. Ein bisschen bequem darf es auch auf dem Hurricane sein.