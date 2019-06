Beim Hurricane-Festival 2018 hatte die Band Radio Havanna die Ehre das Festival zu eröffnen. (Viktor Schanz)

Der Donnerstag ist ein spezieller Festivaltag. Eigentlich ist es nur der Tag der Anreise, der Tag, an dem alle stundenlang im Stau stehen, ihre Sachen kilometerweit schleppen müssen, Zelte aufbauen und danach so fertig sind, dass das erste Bier schon richtig reinhaut. Abends zieht dann der Duft von tausenden Grills über den Campingplatz und die Besucher geben sich traditionell in Vorfreude auf die kommenden Tage die Kante.

Nicht viele bewegen sich an diesem Tag vom Camp weg. Ein großer Fehler! Denn schon am Donnerstagabend spielen vier hervorragende Bands auf der neuen Wild Live Stage. Punkrock, Indie, Pop und Rap - alles dabei, quasi ein Mini-Hurricane auf dem Campingplatz! Und so sieht das Programm aus:

18 Uhr: Massenkaraoke mit den Hasenmädchen

Der Chor vom Hamburger Kiez stimmt die Festival-Besucher mit einem Karaoke-Programm auf die kommenden Tage ein. Auf der Setlist stehen fünf Songs, für die vorab gevoted werden konnte. Mit dabei sind „Schrei nach Liebe“ von Die Ärzte und „Komplett im Arsch“ von Feine Sahne Fischfilet.

19 Uhr: Beauty & the Beats

Der DJ aus Kiel bringt gewöhnlich die Menschen in den Clubs in ganz Deutschland zum Tanzen. Mit seinem Mix aus Hip Hop, Pop, Electro, Indie, Funk und Metal ist er aber mittlerweile auch auf den großen Open Air Bühnen zu Hause. Er versteht es die Genres miteinander zu verschmelzen und bringt neben den großen Hits auch wirkliche Geheimtipps mit.

21 Uhr: Radio Havanna

Im vergangenen Jahr hatte die Deutsch-Punkrock-Band die Ehre das Hurricane-Festival zu eröffnen. Das Berliner Quartett bringt nicht nur eine Menge Politik mit auf die Bühne, es überzeugt auch mit seiner Musik.

22.30 Uhr: Montreal

Die Nordlichter aus Schwarzenbeck, deren neues Album „Hier und heute nicht“ im August dieses Jahres herauskommt, bringen ihren wortwitzigen Pop-Punk auf die Wild Live Stage des Hurricane-Festivals.

0.15 Uhr: Querbeat

Die ursprünglich aus dem Kölner Karneval stammende Band verbreitet nun ihre gute Laune auf den Bühnen in ganz Deutschland. Mit Trompeten, Posaunen und Saxophonen bringen sie die Zuschauer zum Tanzen und werden sicherlich auch auf dem Hurricane-Festival dazu auffordern.

1.30 Uhr: D.Klang

Seit über einem Jahrzehnt steht D.Klang auf den Bühnen der Clubs und Open-Air-Festivals dieser Welt. Dort gibt er feinste Variationen aus elektronischen Beats zum Besten.

Abseits der Musik gibt es auf der Wild Live Stage auch Poetry-Slams zu sehen.

Wie in den vergangenen Jahren ist am Donnerstag auch bereits die White Stage geöffnet. Ab 22 Uhr legt hier DJ Franky auf und lädt bei der Beck’s CampFM Warm Up-Party zum Tanzen ein. Schluss ist hier erst bei Sonnenaufgang um 5 Uhr morgens.