Fast 1000 Müllcontainer sind auf dem Hurricane aufgestellt. (Bernd Kramer)

Zerdrückte Bierdosen stecken im Gitter des Bauzaunes. 30 oder 40 Stück sind es, Beck’s, Jever, Holsten. Das sieht fast wie ein Kunstwerk aus. Aber tatsächlich ist es Müll. Wenn im Laufe dieses Montags alle Festivalbesucher das Gelände rund um den Eichenring wieder verlassen haben, dann bleibt ein Bild zurück, das aussieht, als sei ein Wirbelsturm hier durchgefegt. Eingerissene Pavillons, zerschlissene Zelte, demolierte Tische, Stühle und Grills. Und Dosen, Tüten und Plastik. Die Hinterlassenschaften der Partygesellschaft, achtlos in der Natur entsorgt.

Wenn fast 70 000 Menschen vier Tage lang zusammenleben, feiern und Spaß haben, dann lässt sich Müll nicht vermeiden. Das versteht auch Jasmin Fillies. Aber für sie und ihre Freunde heißt das noch lange nicht, dass man nichts dagegen machen könnte. „Ich kriege die Krise, wenn ich sehe, wie Leute hier ihren Müll verbuddeln“, sagt Fillies. Sie wohnt fast um die Ecke, in Hemslingen. „Wir sind vergangenes Jahr eine Woche nach dem Hurricane in den Urlaub gefahren“, sagt sie, „da haben immer noch Leute auf den Feldern gearbeitet und aufgeräumt.“

Mehr zum Thema Infos zu Bands, Wetter und Verkehr Liveblog zum Hurricane-Festival 2019: The Cure spielt Ob News zu Wetter und Verkehr oder Eindrücke von vor Ort. Das WESER-KURIER-Reporterteam ist in ... mehr »

Aufs Hurricane verzichten möchte ihre Clique deshalb nicht. Aber sie will etwas dafür tun, damit die Öko-Bilanz des Hurricane wenigstens etwas besser ausfällt. Fillies und Anhang campen in diesem Jahr zum ersten Mal im Grüner-Wohnen-Bereich. Ihre Wohnfläche liegt am Waldrand, also wortwörtlich im Grünen. Aber noch wichtiger: Wer hier campt, der verpflichtet sich, keinen Müll zu hinterlassen. Tatsächlich ist dieser Bereich von allen Campingabschnitten der sauberste.

Aus Tetrapacks werden Portemonnaies

Wenn es nach den Veranstaltern geht, dann dürften ruhig noch mehr Leute wie Fillies kommen. „Gemeinsam für ein grüneres Festival“ haben sich die Macher als Motto verpasst. Über eine Million Euro hat man laut eigener Auskunft in die Infrastruktur des Geländes investiert. Auf jeder dritten Seite im Festivalführer geht es um das Thema Umweltschutz. Die Besucher werden gebeten, auf Plastikbesteck und Strohhalme zu verzichten.

Die Fressbuden sind vom Veranstalter angehalten, kein Einweggeschirr mehr zu verwenden. Fast 1000 Müllcontainer sind aufgestellt. Außerdem fährt ganztägig die Müllabfuhr die einzelnen Festivalbereiche ab. Dazu sind 14 große Wasserspender auf dem Gelände verteilt, damit Personal und Besucher ihre Flaschen wieder auffüllen können. Und die Eintrittsbändchen gelten gleichzeitig als Ticket für den Metronom.

Mitten auf dem Campinggelände steht Chris am Stand der Naju, der Jugendorganisation des Nabu. Bei ihm am Stand kann man aus alten Kredit- und Plastikkarten Plektren stanzen oder aus leeren Tetrapacks Portemonnaies basteln. Umweltschutz darf Spaß machen. Chris sieht sehr zufrieden aus. „Ganz ehrlich“, sagt er, „es ist hier viel sauberer als im letzten Jahr.“ Er führt das zum einen auf die verstärkten Bemühungen des Veranstalters zurück. Aber Chris hat auch noch eine weitere Erklärung für die neue Sauberkeit auf dem Gelände: das geschärfte Bewusstsein der Festivalbesucher. Klimaschutz ist das große Thema der vergangenen Monate. Fridays for Future, die überragenden Wahlergebnisse der Grünen – „man merkt, dass die Menschen mehr über die Umwelt nachdenken“, sagt Chris.

Der Festivalmarkt ist umkämpft

Den Hurricane-Machern kann das nur recht sein. So haben sie die Chance, ihr Profil zu schärfen. Der Festivalmarkt in Deutschland ist äußerst umkämpft, viele Veranstaltungen klagen über Besucherrückgänge. Als „grünes“ Festival dagegen könnte sich das Hurricane ein Alleinstellungsmerkmal im harten Wettbewerb verschaffen. Notwendig ist das allemal, denn manche Ecken sehen immer noch schlimm aus.

Natalie Demmler steht 100 Meter Luftlinie vom Naju-Stand entfernt am Foodsharing-­Pavillon. Bei ihr und ihren Kolleginnen können die Besucher Lebensmittel abgeben, die sie nicht wieder mit nach Hause nehmen wollen. Die Leute von Foodsharing verteilen das Essen später an Tafeln und Bedürftige. 2500 Kilogramm sind im vergangenen Jahr zusammengekommen. Am Sonntag, als sich die ersten Besucher auf die Abreise vorbereiten, ist bei ihnen am Stand ordentlich was los. Die Schichten haben sie dafür extra verstärkt.

Gleich nebenan haben die Aktivisten von Hanseatic Help ihren Stand. „Das finde ich super“, sagt Demmler, die in Kiel lebt und vier Jahre lang nicht auf dem Hurricane war. Sie hat die Bilder noch genau vor Augen, wie damals bei der Abreise viele Nachbarn auf dem Campingplatz einfach alles zurückgelassen haben, Isomatten, Schlafsäcke, Zelte, manche tipptopp in Form. „Ich habe die dann einfach mitgenommen“, sagt sie und lacht, „drei Stück habe ich immer noch zu Hause.“ Jetzt sammelt stattdessen Hanseatic Help Zelte und Schlafsäcke ein und verteilt sie zum Beispiel an Obdachlose. 552 Stück waren es 2018. Angesichts von Zehntausenden Campern ist diese Zahl überschaubar. Aber vielleicht ein Anfang.