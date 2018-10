Mit dem Livestream könnt ihr die Konzert von zuhause aus verfolgen. (dpa)

Der Internetsender "Arte Concert" zeigt das Hurricane-Festival 2018 im Livestream. Vom 22. bis 24. Juni können Nutzer bequem von Wohnzimmer aus die Konzerte mitverfolgen.

Arte Concert plant an jedem Festivaltag einen ganztägigen Livestream anzubieten. Am Sonntag startet der Stream ab 17 Uhr. Zum Livestream geht es hier entlang.

Neben Arte Concert berichten auch zahlreiche Radiosender, darunter der hauseigene Sender Camp FM, von der Musikparty.

