Sänger Campino von der Band "Die Toten Hosen". Männer geben bei Festivals eindeutig den Ton an, Musikerinnen sind eher die Ausnahme. (Paul Zinken/dpa)

Es fing schon furchtbar an: Als das Hurricane die ersten Künstler für die aktuelle Ausgabe des Festivals präsentierte, waren darunter 25 Bands, aber keine einzige Frau, nur Männer. Um es kurz zu machen: Viel besser wurde es danach nicht mehr. Würde man alle Bands ohne eine Frau aus dem Programm streichen, bliebe kaum etwas übrig.

Über 85 Prozent aller Gruppen, die in Scheeßel spielen, bestehen nur aus männlichen Musikern. Für ein Festival, das sich Vielfalt auf die Fahne schreibt, ist das geradezu grotesk. Genauso wie die Erklärungsversuche der Entscheider. Es ist absurd, so zu tun, als gäbe es kaum Künstlerinnen. Und noch absurder ist es, die wenigen Künstlerinnen, die man bucht, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen zu lassen, zu Zeiten, so früh, dass der halbe Zeltplatz sie verkatert verschläft.

Mehr zum Thema Hurricane-Festival 2019 Frauenpower beim Hurricane nur bis 19 Uhr Die Bühnen auf dem Hurricane werden auch in diesem Jahr von Männern dominiert. Würde man alle Bands ... mehr »

Unklar, warum die Festivalmacher ihre Verantwortung wegwischen. Ist es Unwissen oder Ignoranz? Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Manche Festivals verpflichten sich freiwillig, die Hälfte des Programms mit Künstlerinnen zu besetzten. Braucht es eine Quote? Sie ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Die Macht liegt bei den Besuchern, sie können den Wandel erzwingen.

Zuletzt sanken die Zuschauerzahlen beim Hurricane. Die prägenden Popfiguren heißen heute etwa Beyoncé oder Billie Eilish. Frauen wie sie sieht man auf anderen Festivals, nicht beim Hurricane, das auf einmal ganz schön gestrig wirkt. Es wird höchste Zeit, das zu ändern.