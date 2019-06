Sind 2020 beim Hurricane-Festival als Headliner dabei: Die Dancehall- und Reggaeband Seeed aud Berlin (Archivbild). (dpa)

Der letzte Festivaltag ist gerade angebrochen, da kommen die Veranstalter des Hurricane schon mit dem ersten Headliner für das kommende Jahr um die Ecke. Die Berliner Dancehall-und-Reggae-Band Seeed wird 2020 in Scheeßel mit dabei sein. Knapp ein Jahr ist es her, dass die Band einen schweren Schicksalsschlag erlitt: Frontmann Demba Nabé alias "Ear" verstarb überraschend im Alter von nur 46 Jahren.

Nach insgesamt dreijähriger Bühnenabstinenz geht die Band aus Berlin trotzdem in diesem Herbst wieder auf große Tour durch Deutschland. Bremen ist am 23. Oktober eine von 17 Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Vorverkauf für das Hurricane-Festival 2020, das vom 19. bis zum 21. Juni stattfindet, startet am Montag um 19 Uhr. (haf)