Das Line-Up des Hurricane-Festivals, das vom 21. bis 23. Juni auf dem Eichenring in Scheeßel stattfindet, steht schon länger fest. Nun ist auch klar, wann die einzelnen Bands auftreten. Fans werden hoffen, dass ihre Lieblingsbands nicht zeitgleich auf einer der vier Bühnen auftreten.

Die Foo Fighters spielen als einer der Headliner am Sonntag um 22 Uhr. Die Toten Hosen treten bereits am Freitag um 22.45 Uhr auf, am Samstag spielen Mumford & Sons um 23.15 Uhr auf der Forest Stage. Mit The Cure spielt der vierte Headliner auch am Sonntag, allerdings bereits um 19.45 Uhr, sodass Fans danach noch den Gig der Foo Fighters erreichen können. (jfj)

Hier finden Sie den Timetable zum Download.