Die Musiker der Indie-Rock-Band Leoniden aus Kiel präsentierten am Donnerstag auf dem Hurricane erste Songs ihres neuen Albums. (dpa)

Die Indierock-Band Leoniden hat am Freitag ihr zweites Album angekündigt. Nach dem Erstling "Leoniden" von 2017 kommt nun "Again", mit zehn neuen Songs, am 26. Oktober 2018 in die Läden. Am Donnerstagabend spielten die fünf Kieler auf der White Stage beim Hurricane-Festival in Scheeßel die erste Single der neuen Platte "Kids".

Die Premiere kam beim Publikum gut an. "Wir sind ganz aufgeregt, wir haben den Song noch nie vorher irgendwo gespielt", sagte Sänger Jakob Amr. Am Freitag veröffentlichten die Kieler dann das Video zum Song auf Facebook.

Die Band Leoniden gewann 2017 den New Music Award als beste Nachwuchsband und war bereits mit den Donots auf Tour, die am Freitagnachmittag ebenfalls auf dem Hurricane-Festival spielen.