Hannah Reid, Sängerin der Indie-Rock-Band London Grammar. (Lars Fischer)

Hurricane ist Eskalieren, Ausflippen und Ausnahmezustand. Hurricane ist aber auch, wenn eine blasse, junge Engländerin auf einer sehr hohen Bühnenkante sitzt, die Beine langsam baumeln lässt und traurige Lieder singt. Hannah Felicity May Reid tut dies obendrein noch ohne Begleitung, zumindest einige Takte lang. Dann heben ihre beiden Kollegen Dan Rothman und Dominic Major sanfte, synthetische Streicher dezent darunter – quasi so wie es in Rezepten immer steht, wenn Eischnee verarbeitet werden soll. Schaumschlägerei ist der Auftritt von London Grammar am Freitagabend mitnichten, es ist vielmehr die kontemplative Stunde zwischen all dem hochgetunten Rock.

Reid klagt über ungelenke Finger beim Planspielen, weil sie friert. Einen Song bricht sie ab, weil sie sich versungen hat und überhaupt entschuldigt sie sich für falsche Töne schon mal prophylaktisch – um genau dann natürlich alle perfekt zu treffen. Das Feuerwerk brennen die Broilers auf der anderen Bühne ab, London Grammars Songs sind so leise, dass die Explosion die Musiker anscheinend aus allen Träumen reißt.

Aber das Bild passt: Die bunten Fontänen steigen einen Kilometer weiter auf, hier bleibt die Bühne dezent dunkelblau, Lichtkreise oder eine illuminierte Stadtkulisse in der Ferne bilden den Hintergrund. Dabei hat London Grammar mit dem zweiten Album „Truth Is A Beautiful Thing“ ein Schritt aus der Introvertiertheit des Debüts gewagt. Ihre Mischung aus dezenter Elektronik und der brillanten Stimme ihrer Sängerin ist doch ein wenig offener geworden, Reid scheint sich nun auch als Popstar wohl zu fühlen.

Statt Wollpullover wie beim Hurricane 2014 trägt sie immerhin schon mal Jeansjacke, spricht mit dem Publikum und geht die Hände in der ersten Reihe abklatschen. Ihre Songs aber sind noch immer majestätisch entrückte Juwelen, glänzend, zerbrechlich und unglaublich beschützenswert wirkend. Ein paar Pianotupfen hier, dort etwas Percussion – und der schönste Auftritt des ersten Hurricanetages ist perfekt.

Weibliche Antwort auf Macho-Gehabe

Man mag es kaum glauben, dass eine kurze Nacht später auf der selben Bühne SXTN stehen und so ziemlich von allem, was London Grammar ausmachen, das Gegenteil sind. Erstaunlich ist dabei nicht nur, wie die beiden Rapperinnen Nura und Juju mit doch recht eingeschränktem Vokabular es schaffen, eine erkleckliche Anzahl Stücke zu betexten. Gewisse Schlüsselwörter, die allesamt nicht zitierfähig sind, wiederholen sich, Inhalte sowieso. Wenn das die weibliche Antwort auf das Macho-Gehabe der männlichen Rapper ist, dann ist das sicher berechtigt.

Neue Horizonte öffnet ihr Sexismus aus ungewohnter Perspektive definitiv nicht, dafür – nach entsprechender Aufforderung – so manches Kleidungsstück im Publikum. Und das trotz genauso empfindlicher Temperaturen wie am Abend zuvor. Der Sonnabend steht auf der blauen Bühne deutlich im Zeichen des deutschsprachigen Hip-Hops. Der wird nach SXTN definitiv besser genießbar mit Auftritten von Prinz Pi, Dendemann oder Beginner.

Abwechslungsreicher und weniger monothematisch geht es auf der Green Stage zu, wo schon am frühen Nachmittag Frank Carter & The Rattlesnakes reichlich Bewegung in die noch etwas katerträge Masse bekommt. Vermutlich hilft dabei, dass sie sich kurzerhand von der Bühne aufmachen und inmitten der Fans weiterspielen. Anschließend schafft Brian Fallon das Kunststück, einfach so zu tun, als sei das gigantische Podium doch nur ein kleiner Club oder sein Proberaum.

Mit einer Band, die der Gaslight Anthem-Frontmann in weiser Voraussicht auf dieses Festival The Howling Weather genannt hat, sucht er den Jam und erinnert dabei unverkennbar an Neil Young und seine unkaputtbare Truppe Crazy Horse. Vieles funktioniert auf Blickkontakt; ein Nicken, und auf einmal zitiert die Band „With A Little Help From My Friend“ im Medley mit einem von Fallons Stücken, die immer mehr so klingen, als würde er sich anschicken, ein neuer Bruce Springsteen werden zu wollen. Die Musiker grinsen sich an, und tun einfach so, als würden sie vor allem für sich spielen.

Das tun sie allerdings mit angenehm nüchterner Attitüde, große Gesten überlassen sie an diesen – zumindest innerlich – überhitzten Festivaltagen anderen. Auch The Kooks sind dem ganz großen Kino nicht unbedingt abgeneigt. Die Band aus Brighton inszeniert sich gewohnt glamourös und selbstbewusst. Sie haben den Bühnenhintergrund rüschig-rosa bespannt und mit vielen leeren Bilderrahmen behängt – vielleicht eine Art optische Einladung, sich sein eigenes Bild dazuzudenken.

Die Band funktioniert davor ebenso als Projektionsfläche, denn sie passt mit ihrem leicht kantigen Indierock genau zum klassischen Beuteschema des Festivalgängers: ein wenig unangepasst, aber am Ende des Tages genau damit massentauglich und für alles offen. Zur selben Zeit spielen zwei Schweden auf der Red Stage: Johnossi treten dabei nicht gegen Deutschland an, sie sind das Scheeßeler Kontrastprogramm zu Sotschi.