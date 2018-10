Wer keine Lust auf einen überfluteten und matschigen Zeltplatz hat, kann sich einen Platz in einem der Resorts auf dem Hurricane-Festival sichern. (dpa)

Für viele Festivalbesucher gehört das Schlafen im Zelt und "Nicht-duschen" zu einem guten Festival dazu. Doch nicht alle Gäste möchten auf den Komfort eines eigenen Bettes oder gar Strom aus der Steckdose verzichten.

Für genau diejenigen bietet das Hurricane-Festival in Scheeßel auch in diesem Jahr Resorts an, in denen man sich vom Trubel auf dem Festival zurückziehen kann oder sogar ein schon aufgebautes und eingerichtetes Zelt beziehen kann. Das Resort "Ruf der Eule" und das Resort "Im Wolfsrudel" versprechen absoluten Festival-Luxus: In beiden kann über den Backstage-Eingang eingecheckt und das Auto direkt neben dem Resort geparkt werden. Zusätzlich gibt es wassergespülte Toiletten und Duschen, eine tägliche Müllabfuhr, durch die der Müllpfand entfällt, und eine Rezeption, die von früh morgens bis spät abends besetzt ist. Befestigte und beleuchtete Hauptwege führen zudem nachts und im Regen sicher zum Zelt.

Resort "Ruf der Eule"

Das Resort "Ruf der Eule" besteht aus einem abgegrenzten Areal, in dem maximal 900 Leute wohnen. Das Zelt wird hier selbst mitgebracht. Gegen eine Gebühr von 10 Euro kann WLAN genutzt werden. Nach Verfügbarkeit kann zudem über eine Stromquelle das Handy aufgeladen werden. Insgesamt kostet das Resort inklusive des Festivaltickets 329 Euro.

Resort "Im Wolfsrudel"

Wer den absoluten Festivalluxus will, ist im Resort "Im Wolfsrudel" genau richtig. Maximal 400 Besucher wohnen dort in vorab aufgebauten Unterkünften, welche in fünf Kategorien eingeteilt sind. Bronze, Silver, Silver Plus, Gold und Gold For 4 unterscheiden sich in den Austattungen der vorab aufgebauten Zelte – vom Moskitonetz, über Campingstühle zum Entspannen bis hin zu Betten mit richtigen Matratzen und frischem Bettzeug. Alle Kategorien verfügen über ein Stromnetzwerk, dass resorteigene WLAN lässt sich ebenfalls überall kostenlos nutzen.