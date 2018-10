Auch in den Vorjahren boten die Veranstalter des Hurricanes bei WM und EM Public Viewing auf dem Festivalgelände an. (dpa)

Alle Begegnungen der WM werden auf dem Playground an der Open Air Disko übertragen, teilen die Veranstalter auf Facebook mit. "Einzig die Partie am Donnerstagabend um 20 Uhr werdet ihr verpassen müssen, da zu der Zeit die Open Air Disko auf dem Playground steigt", posteten sie auf der Facebookseite. Keiner der Festivalgäste muss also die Partie Deutschland gegen Schweden am Sonnabend verpassen. (lis)