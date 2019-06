Anreise mit Rucksäcken. Foto: Hauke-Christian Dittrich (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Es gibt hier tatsächlich Typen, die kaufen im Festival-Supermarkt Zahnpasta und Rasierschaum. Zähne putzen und Rasieren auf dem Hurricane? Echt jetzt? Ich muss verdammt lange unter meinem Stein gelebt haben. Als ich noch auf Open-Airs gegangen bin, in den 90er-Jahren war das, da haben wir Rasierschaum höchstens als Ersatz für Sprühsahne benutzt.

Und Zahnpasta haben wir manchmal gegessen, um die Körpertemperatur in die Höhe zu treiben, damit wir nicht zur Schule mussten. Wenn ich so darüber nachdenke, hatten wir damals ziemlich häufig Fieber. Und ja, ich gebe zu, bis ich 18 war, gab’s bei mir auch nicht viel zu rasieren. „Bei dir reicht es, wenn du dir mit einem gestärkten Handtuch einmal ordentlich durchs Gesicht rubbelst“, hat mein Vater immer gesagt, und dann hat der Rest der Familie gelacht. Aber das ist eine andere Geschichte.

Apropos. Ein denkwürdiges Open Air habe ich im August 1993 erlebt. In Minden auf Kanzlers Weide, heißt wirklich so und liegt nicht weit vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal entfernt. Den ganzen Tag Regen. Und die Füße bis zu den Knöcheln im Dreck. Nicht weniger erwarte ich übrigens auch hier in Scheeßel noch.

Bon Jovi war damals Headliner. Billy Idol bestritt das Vorprogramm. Der gute Billy präsentierte sich dem Publikum, wie man ihn zu der Zeit kannte, er war sturzbetrunken. Es war Sonntagnachmittag. Musikalisch befand sich Billy mitten in seiner Cyberpunk-Phase. Er hat von digitalem Sex und dem Internet gesungen. Mann, was haben wir gelacht! Mensch Billy, haben wir gedacht, koks mal lieber nicht so viel. Internet, hahaha, was soll das denn sein? Das setzt sich doch nie im Leben durch.

Aber was wussten wir damals mit Anfang 20 schon? Nichts lässt sich vorhersagen. Hier in Scheeßel gibt’s auch Shampoo, Mundspülung und Bodymilk. Heute gilt: alles kann, nichts muss. Darauf erst mal eine Tube Drei-Wetter-Taft und ein Fläschchen Klosterfrau Nasen-Frei.