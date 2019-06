Luke Mockridge beim Hurricane. (Marc Hagedorn)

Kinder zwischen zwölf und 19 sind nicht so leicht zu beeindrucken, jedenfalls wenn es um Papas Job geht. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe drei Töchter in diesem Alter zu Hause.

Sage ich: Ich begleite heute für den WESER-KURIER drei Pendler, die jeden Tag mit der Deutschen Bahn nach Hamburg fahren, und dann schreibe ich deren Erlebnisse auf, die echt krass sind, sprechen sie Englisch mit mir und sagen sie: nice. Was so viel heißt wie: aha.

Sage ich: Heute treffe ich einen Mann, der hat in seinem Leben schon über 200 Westernromane geschrieben, ich freue mich schon, die Geschichte aufzuschreiben, sagen sie: lol. Was so viel heißt wie: aha.

Sage ich: Manchmal kann mein Job ganz schön stressig sein, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, sagen Sie, wieder auf Englisch: same. Was so viel heißt wie: Bleib cool, Alter, das Leben als Schüler ist noch viel härter.

Und dann kam der Freitagabend auf dem Hurricane. Es geht auf 22 Uhr zu, mein Kollege Nico und ich haben fast Feierabend, Zeit für ein Abschlussalster. Während Nico sich in die Schlange am Bierstand einreiht, scanne ich die Menschen um mich herum. Leute mit Sonnenbrand. Leute mit Verkleidungen. Leute mit Promille. Und die beiden da vorne sehen ja aus wie Elton und Luke Mockridge aus dem Fernsehen. Lol.

Während Nico nur langsam vorankommt, überlege ich noch, ob das nicht vielleicht sogar der echte Elton und der echte Luke sind. Als immer mehr Umstehende anfangen zu tuscheln, bin ich mir sicher: Das sind der echte Elton und der echte Luke. Nice.

In mir fangen nun der besonnene Mensch Marc Hagedorn und der getriebene Reporter Marc Hagedorn an zu streiten: Ich muss sofort ein Foto von den beiden für unseren Liveblog machen, sagt der Reporter! Hey, Mann, bleib cool, die beiden sind privat hier, die wollen einfach nur ihre Ruhe haben, lass es, sagt die andere Stimme in mir. Während ich also noch mit mir ringe und Nico weiter ansteht, fassen sich zwei Mädchen ein Herz. Sie sprechen Elton und Luke an. Na gut, dann ich auch.

Tatsächlich sind Elton und Luke nett. Luke macht für das Foto den Daumen hoch, Elton sein typisches Elton-Gesicht. Nachdem ich die Bilder in unseren Liveblog hochgeladen habe, schicke ich sie auch noch in unsere Familien-Whatsapp-Gruppe. Mal sehen, was der Nachwuchs dazu sagt.

Die erste Reaktion, zwei Sekunden später: Luuuuuuuuuuke!!!!!!!!!

Kind zwei: OMG. Was so viel heißt wie: Oh-mein-Gott. Papa, was hast du für einen obercoolen Job.

Gerade als ich denke, tja, da könnt ihr mal sehen, meldet sich auch Kind drei. Drei Worte: WARUM KEIN SELFIE?

Merke: Auf der Papa-beeindruckt-seine-­Töchter-Skala ist immer noch Luft nach oben.