Kay Arndt (links) und Malte Krüßel wollen drei Tage Konzerte besuchen, Dosen-Ravioli essen und im Zelt schlafen. (Christian Kosak)

Kay Arndt hat einen Song im Kopf. Leider weiß er nicht mehr den Titel, auch nicht den Künstler. Nur noch ungefähr, wie er geht: "Nock-a, nock-a", ruft er und signalisiert den Takt mit den Händen. Malte Krüßel schaut ihn fragend an. Er weiß auch nicht, welches Lied Kay meint. Kay kann nicht singen und nur in Fragmenten sprechen. Doch er liebt Musik über alles. Und in diesem Jahr haben die beiden jungen Männer einen Plan: Sie werden zum Hurricane-Festival nach Scheeßel fahren, dort campen, sich die Konzerte anhören – und "dann wird Kay rocken", sagt Malte und lächelt.

Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen wie Kay Arndt ein Musikfestival besuchen. Der 21-Jährige aus Bremen-Nord hat eine mehrfache Behinderung, geistig und körperlich. Deshalb kann er kaum reden und sitzt im Rollstuhl. Schon auf zwei Beinen ist der knöcheltiefe Matsch, der fast jedes Jahr das Hurricanegelände überzieht, eine Herausforderung. Auf Rädern wird er zum schwerwiegenden Hindernis. Und Kay war noch nie auf einem Festival. Nur auf Konzerten – und zwar auf vielen. Malte zählt auf: "Beginner, Broilers, Marteria, Culcha Candela, Deichkind..." – "Ja, 'Bück dich hoch!'", ruft Kay und klatscht bei dem Zitat laut lachend in die Hände. Bei Marteria und Culcha Candela waren die beiden sogar gemeinsam.

Laut, chaotisch, dreckig

Im Oktober 2017 haben sie sich kennengelernt. Malte Krüßel macht eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Eine Station ist dabei die Wohneinrichtung der Lebenshilfe Bremen in Burglesum, in der Kay lebt. "Ich finde es schön, dass ich hier mit jüngeren Leuten zu tun habe", sagt er. Die beiden haben einen guten Draht zueinander. Sie mögen Sport – Kay spielt Boccia – und sie hören gerne Musik.

Malte Krüßel war vor zwei Jahren in Scheeßel und weiß, was ihn erwartet. Festivals sind anstrengend, zumal ein so großes wie das Hurricane, das im vergangenen Jahr rund 78.000 Besucher anlockte. Es ist laut, chaotisch, dreckig – all das, was Kays normale Umgebung nicht ist. In seiner Wohneinrichtung hat er einen geregelten Tagesablauf. Er arbeitet im Martinshof, wo er Metallgegenstände herstellt.

Normalen Festivalalltag erleben

Trotzdem wollen Kay und Malte drei Tage und zwei Nächte auf dem Hurricane verbringen. Am Freitag reisen sie nach Scheeßel, am Sonntag geht es zurück nach Bremen. "Erst hatten wir überlegt, nur tagsüber hinzufahren", erzählt Malte, "aber das wäre kein echter Festivalbesuch." Er weiß, dass das Wochenende kein leichtes werden wird, trotz vieler Vorteile. Die beiden werden auf dem VIP-Campingplatz wohnen, wo die Wege befestigt, die Sanitäranlagen für Rollstuhlfahrer geeignet sind und die Autos nahe am Zelt parken. Keine Dixi-Klos für Kay. Geschlafen wird im Zelt, auf einem Feldbett – damit Malte ihm besser aufhelfen kann. Sie werden grillen und Cornflakes zum Frühstück essen. Und es wird Dosen-Ravioli geben. "Das gehört dazu, nicht wahr, Kay?", fragt Malte. Kay nickt abwesend; er ist damit beschäftigt, ein Glas Apfelsaft zu trinken.

Alkohol ist tabu

Tagsüber wollen die beiden jungen Männer sich die Zeit auf dem Campingplatz so vertreiben, wie alle anderen Besucher es auch tun: mit Unsinn. Kay wird sein Faschingskostüm mitnehmen. "Ich glaube, es ist eine Afro-Perücke und ein weiter Mantel", sagt Malte. Eines ist für Kay allerdings tabu: Alkohol. Normalerweise dürfte er etwas trinken, er ist erwachsen und niemand würde es ihm verbieten. Doch seine Medikamente gegen Epilepsie vertragen sich nicht mit Alkohol, auch nicht in kleinen Mengen.

Falls die beiden jungen Männer Hilfe brauchen, gibt es vom Veranstalter einen speziellen Infoservice, eine Telefonhotline für Menschen mit Handicap. Das und die Nähe zum Auto auf dem Zeltplatz seien sehr wichtig, sagt Malte. Es ist möglich, dass ein Unfall passiert, dass Kay das alles nicht verkraftet und sein Betreuer allein nicht weiterkommt.

Wenn Kay an die Konzerte denkt, klatscht er begeistert in die Hände. Menschenmassen vor der Bühne, Pogo-Tänze und wummernde Bässe. Der 21-Jährige wird mittendrin sein und trotzdem einen guten Blick haben, von einem Rollstuhlpodest aus. "Er zieht sich bei Konzerten gern am Geländer hoch, tanzt und singt laut mit", erzählt Malte. Sollten sie mit dem Rollstuhl im Schlamm stecken bleiben, hofft er auf die Hilfe der anderen Besucher. Ob es auf dem Festivalgelände auch barrierefreie Toiletten gibt, weiß er nicht. Er ist aber zuversichtlich, dass alles gutgehen wird. "Für mich geht es in erster Linie nicht um das Festival, sondern um Kay und ihm das zu ermöglichen, dieses Erlebnis. Ich hoffe, er wird es genießen", sagt Malte.

Später stellt sich heraus: Das Lied, das Kay meinte, war "Waka Waka" von Shakira. Er hatte es im Radio gehört. Malte erklärt ihm, dass die Sängerin nicht auf dem Hurricane-Festival auftreten wird. Der Vorfreude tut das aber keinen Abbruch.

Kay wird nicht das gleiche Erlebnis haben wie alle anderen Festivalbesucher. Doch es wird seine Zeit sein. Und er will rocken.