Bei der Anreise zum Hurricane-Festival hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. (Feuerwehr Scheeßel)

Am Donnerstagabend ereignete sich bei der Anreise zum Hurricane-Festival ein schwerer Verkehrsunfall auf der K211 in Fahrtrichtung Bartelsdorf. Drei Personen aus Nordrhein-Westfalen verunglückten zum Teil schwer. Alle Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg gebracht, teilte die Polizei mit.

Wie Zeugen der Polizei gegenüber berichtet haben, lief gegen 20.30 Uhr ein Fuchs über die Fahrbahn. Der 29-jährige Fahrer aus Oberhausen eines Campers versuchte dem Tier auszuweichen und geriet dabei ins Schleudern. Das Fahrzeug sei von der Fahrbahn abgekommen und prallte im Seitenraum gegen zwei Straßenbäume. Der Fahrer und die Beifahrerin sollen dabei schwere Verletzungen davongetragen haben, so die Polizei. Eine 31-jährige Beifahrerin aus Düsseldorf verletzte sich leicht.

Am Wohnmobil entstand ein Totalschaden von 15.000 Euro. Während der Rettungsarbeiten musste die K211 kurzzeitig gesperrt werden, was den Anreiseverkehr zum Hurricane-Festival allerdings nur unwesentlich behindert habe.

Als die mobile Einsatzleitung der Feuerwehr Scheeßel, die zurzeit auf dem Hurricane-Festival am Eichenring stationiert ist, eintraf, waren die Personen bereits aus dem Fahrzeug befreit und erstbehandelt. Die Feuerwehr hat anschließend noch die auslaufenden Betriebsstoffe abgestreut und die Straße für den Verkehr gesäubert. Der Einsatz nahm rund eine Stunde in Anspruch. (sbb)