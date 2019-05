"Wo geht's nach Panama"

Sicherheitstipps für das Hurricane-Festival in Scheeßel

Claas Peters

Auf dem Hurricane-Festival in Scheeßel kann es - wie an jedem Ort - zu Gefahrensituationen kommen. Wir zeigen, wie Sie sich am besten bei Diebstählen, Bränden oder Belästigungen auf dem Gelände verhalten sollten.