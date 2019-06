Hoher Einsatz bis ins neue Lebensjahr: Campino feierte mit den Toten Hosen auf der Bühne seinen 57. Geburtstag rein. (Lars Fischer)

Die Toten Hosen sind so etwas wie eine Idealbesetzung für ein Festival wie das Hurricane. An Hymnen, in die sich mit Promille im Blut noch ein wenig besser als nüchtern einstimmen lässt, herrscht bei den Düsseldorfern jedenfalls kein Mangel. Dennoch hat es 18 Jahre gedauert, bis das Aushängeschild des deutschen Punkrocks nach bislang einem einzigen Auftritt auf dem Scheeßeler Eichenring zurückgekehrt ist. Am Vorabend von Campinos 57. Geburtstag betritt das Quintett die Forrest Stage und feiert mit einem Programm voller Hits in den Jubeltag hinein. Die Stimmung ist dabei seltsamerweise nicht ganz so euphorisch, wie man es erwarten sollte.

Dabei haben die Hosen extra ein Spielfilmchen über ihre abenteuerliche Anreise gedreht und verzichten zunächst darauf, die Lieder ihres aktuellen Albums zu spielen. Einiges von „Laune der Natur“ ist dann aber doch im Programm. Gerade diese neueren Songs legen die Diskrepanz zwischen Studio und Bühne offen: Sind die Platten inzwischen gut produzierter Deutschrock, so ist die Livepräsenz immer noch von einer Punk-Attitüde geprägt.

Dass Campino manchmal etwas unorthodox intoniert oder die Band das Publikum um rhythmische Sicherheitsunterstützung bittet, mag eher Sympathie als Scham hervorrufen, aber manche Botschaften sind doch ein wenig krude. Etwa einen Song wie „Alles mit nach Hause“, in dem es letztlich um die Erinnerungen an Reisen um die Welt geht, dahingehend umzudeuten, dass man bitteschön am Ende des Festivals auch sein Zelt wieder mit einpacken solle, wirkt dann doch arg moralisch und gequält.

Was stimmt sind Einsatz, und natürlich helfen unkaputtbare Lieder wie „Hier kommt Alex“ oder „Tage wie diese“. Die Frage „Ist das noch Punkrock?“, die ihre härtesten Konkurrenten Die Ärzte per Songtitel dereinst aufwarfen, muss jeder selbst für sich beantworten. Die Bengalos jedenfalls brennen und Campino bellt die Meute an. Und wer zu „You’ll Never Walk Alone“ ein- wie ausläuft, der macht sowieso schon deutlich, dass Stadionrock für ihn wohl kein Schimpfwort ist.

Johnny Marr glänzt und leuchtet

Während Tame Impala und Trettmann die Nacht beschließen, ist für die Punkrocker damit der erste Spieltag vollendet. Die meisten von ihnen sind aber am gefühlt sonnigsten Hurricane-Sonnabendnachmittag seit Menschengedenken zurück vor der Forrest Stage, um mit Frank Turner zu feiern. Der hat die Menschmasse mit seinem folkigen Rock – oder ist es rockiger Folk? – von der ersten Sekunde an fest im Griff. Außerdem erklärt er den Auftritt zum Heimspiel, was angesichts seiner Veröffentlichungen auf dem Bremer Label Gunnar Records nicht ganz unwahr geschmeichelt ist.

Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt von Johnny Marr. Nachdem sein ehemaliger Bandkollege Morrissey in jüngster Vergangenheit mit bedenklich nationalistischen Aussagen von sich Reden machte, wäre eine Entgegnung seines mit ihm wohl in ewiger Hassliebe verbundenen Ex-Kompagnons ein wohltuendes Signal. Immerhin sind The Smith für in den 80er-Jahren musikalisch Sozialisierte eine der wichtigsten Bands überhaupt; da ist jedes Indiz, dass man immer noch ohne Reue zu ihnen stehen kann, auch eine persönliche Erleichterung.

Johnny Marr lässt Songs sprechen – und das eindrucksvoll. Am Anfang wechselt er konsequent zwischen eigenen Werken und Smiths-Klassikern. Direkt das zweite Stück ist „Bigmouth Strikes Again“. Vielleicht ein Fingerzeig, vielleicht auch nicht. Je länger sein Set dauert, desto mehr wechselt er vom Indierock zu Discosounds, allerdings durchaus stilvoll und nachvollziehbar. Marr ist ein herausragender Gitarrist mit einem glasklar definiertem Sound, und er macht auch als Sänger eine mehr als passable Figur, auch und besonders bei Smiths-Vorgaben. Er kann mit Fug und Recht einen Schlusspunkt setzen, der für Morrissey leider nicht mehr gilt: „There Is A Light That Never Goes Out.“ Johnny Marr jedenfalls glänzt und leuchtet.