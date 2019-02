Mit dabei: Grossstadtgeflüster. (Imago)

Am 21. Juni startet das Hurricane-Festival 2019 auf dem Eichenring. Die Veranstalter haben die Namen weiterer Acts veröffentlicht, die während der dreitägigen Veranstaltung auftreten werden. Dabei gehen die Macher immer wieder neue Wege. War es sonst ein Podcast, in dem die neuen Künstler angeteasert wurden, wird die Bandwelle nun mit einem Bild über den Facebook-Messenger verbreitet. Auf der Facebook-Seite selbst oder auf der Homepage ist die Nachricht aber noch nicht verbreitet worden.

Unter den Acts sind Grossstadtgeflüster, Bloc Party, Flogging Molly, Betontod, Pond, Flux Pavilion, Sam Fendner, Johnny Marr, Dub FX, Idles, SYML, The toten Crackhuren im Kofferraum, Rosborough, The Dirty Nil. You met at six, White Denim, The Gardener & The Tree, SWMRS, Danger Dan, Ten Tonnes, The Sherlocks und Lion. (mmi)