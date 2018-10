Dave Grohl, Sänger der Band Foo Fighters, bei seinem Auftritt 2011 in Scheeßel. (Pascal Faltermann)

Vier auf einen Schlag. Der Hurricane-Festival-Veranstalter FKP Scorpio hat am Freitagmittag die Headliner für die 2019er Auflage der Musikgroßveranstaltung in Scheeßel bekannt gegeben. Die Hauptacts werden demnach die Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen und The Cure im kommenden Jahr sein. Das Festival findet vom 21. bis 23. Juni 2019 statt.

Die Foo Fighters sind jedes Jahr die wohl meist gewünschte und geforderte band für das Festival auf der Sandrennbahn in Scheeßel. Nun kommt die Band um Sänger Dave Grohl nach den Auftritten im Jahr 2008 und 2011 erneut auf den Eichenring.

Die britische Folk-Rock-Band Mumford & Sons hat es wie bereits 2016 ebenfalls zum Headliner geschafft und wird 2019 erneut auf der Bühne stehen. Die Spitze des Line-ups wird zudem ergänzt durch die Düsseldorfer Punk-Rocker Die Toten Hosen, die zuletzt 2001 beim Hurricane-Festival spielten.

Der vierte Headliner ist eine wahre Ikone: The Cure – zuletzt 2012 auf dem Eichenring – haben ebenfalls ihr Kommen zugesagt. Kopf der britischen Pop-Rock-Wave-Band ist Sänger Robert Smith.

Ebenfalls zugesagt haben Künstler und Bands wie AnnenMayKantereit, Papa Roach, Frank Turner & The Sleeping Souls, The Wombats, 257ers, oder Muff Potter.

Nur noch an diesem Freitag gibt es Tickets in der zweite Preisstufe für 169 Euro zuzüglich zehn Euro Müllpfand. Ab morgen startet die dritte Preisstufe: 179 Euro zuzüglich zehn Euro Müllpfand.

Hier die gesamte Bandwelle im Überblick:

Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen, The Cure, AnnenMayKantereit, Bilderbuch, Papa Roach, Bosse, Frank Turner & The Sleeping Souls, Enter Shikari, The Wombats, 257ers, Trettmann, The Streets, Bausa, Ufo361, Die Orsons, Muff Potter, OK Kid, Fünf Sterne Deluxe, Yung Hurn, Me First & The Gimme Gimmes, Teesy, Schmutzki und Montreal.