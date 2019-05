Beats zum Warmwerden

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Warm Up-Party auf dem Hurricane-Festival

Claas Peters

Das Hurricane-Festival startet zwar erst am Freitag, 21. Juni, doch bereits einen Tag vorher gibt es am Eichenring in Scheeßel eine Warm Up-Party. Hier erfahren Sie, welche Bands dabei sind.