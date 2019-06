Ihr seid mit Eurer Crew auf dem Hurricane-Festival dabei? Dann bewerbt Euch, denn wir suchen Leserreporter für unseren Liveblog. (Daniel Reinhardt/dpa)

Die heiße Phase beginnt: Ab dem 20. Juni wird auf dem Eichenring in Scheeßel wieder getanzt, gerockt, gefeiert. Das Festival beginnt zwar offiziell erst am Freitag, 21. Juni. Die Campingplätze werden aber schon am Donnerstag geöffnet. Die meisten Festivalbesucher reisen an diesem Tag bereits an. Der WESER-KURIER berichtet auch in diesem Jahr an allen Tagen in einem Liveblog von Norddeutschlands größtem Festival - und Ihr könnt ein Teil unseres Reporter-Teams werden. Wir suchen Menschen, die unseren Lesern einen Einblick in ihren Festivalalltag gewähren. Ob bei Euren Vorbereitungen, während der Anreise, auf dem Campingplatz, bei Euren Lieblingsacts vor der Bühne oder beim Festival-Blues am Montag - zeigt uns Euren Festivalalltag in Bildern, Instagram-Storys, Videos oder kurzen Nachrichten.

Was Ihr tun müsst?

Schreibt uns kurz in einer Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de warum Ihr die besten Leserreporter für uns seid. Am besten informiert Ihr auch schon mal Eure mitreisenden Freunde über Euer Vorhaben. (haf)