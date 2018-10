Werbung beim Hurricane: Zahlreiche Sponsoren präsentieren sich in Scheeßel offensiver als noch vor wenigen Jahren. (Faltermann)

Eine ganze Horde Promoterinnen empfängt die Besucher auf dem Hurricane. Die Gäste können Ohrstöpsel gegen den Lärm und Plastik-Ponchos gegen den Regen kaufen. Nur ein paar Meter weiter stehen die ersten Buden von Sponsoren, Partnern und Verkäufern. Wer genügend Geld hat, kann sich hier komplett eindecken mit Kleidung, Sonnenbrillen oder sonstigen modischen Accessoires. Auch das Campingangebot ist breit gefächert – vom Chaos-Zeltplatz bis zum Luxus-Camping ist für jeden etwas dabei. Den anspruchsvollen Festivalgästen wird Komfort, Platz und Annehmlichkeiten geboten. Die exklusive und teure Platin-Lounge ist in diesem Jahr bestimmt dreimal so groß wie in den Vorjahren.

Zwar ist ein Stand eines schwedischen Kleidungsherstellers nicht mehr auf dem Gelände zu finden, dafür sind Unternehmen wie Reifenhersteller, Kaffeemarken, Kreditkartenunternehmen oder Banken groß und breit vertreten auf dem Gelände. Der Whiskey-Brenner, die Biermarke oder soziale Organisationen wie Viva con Agua dürfen auch nicht fehlen. Es gibt allerorts eine regelrechte Reizüberflutung von kunterbunten Markennamen. Wer dann noch in den Penny-Markt geht, muss sich schon fragen, wie das mit dem Independent-Ding jetzt eigentlich tatsächlich war.

Eine Zunahme an Partnern und Sponsoren kann der Veranstalter allerdings nicht bestätigen. „Die Partner haben mitbekommen, dass es nicht allein etwas bringt, ­Plakate aufzuhängen. Sie wollen einen Mehrwert schaffen, wollen mit den Besuchern interagieren“, sagt Sina Klimach, Sprecherin des Hamburger Festivalveranstalters FKP Scorpio. Festivals würden sich eben auch immer weiter entwickeln, fügt sie erklärend hinzu. Und so werden die vertretenen Firmen immer aktiver und interaktiver.

Platin-Lounge für Business-Punk

Und so sind folgende Szenen zu sehen: Beim Kaffeehersteller können die Festivalbesucher auf eine Torwand schießen, auf diversen Sitzgelegenheiten ausruhen und Spielchen spielen. Eine große Fast-Food-Kette bietet Eis und Liegestühle an, der Reifenhersteller lässt auf einer eigenen Bühne Bands auftreten. Sogar die Walking-Acts- Figuren, die übers Gelände laufen, tragen teilweise Werbung. Eine 60 Meter lange Riesenrutsche mit neun Bahnen und ein Riesenrad mit 24 Gondeln sorgen zudem für Ablenkung. Geht es hier noch um die Musik? Um die mehr als 100 Bands, die hier auftreten? Das mag sich der ein oder andere fragen.

Der große Food-Court bietet Essen für Fleischesser, Vegetarier, Veganer oder sogar Frutarier an. Hier sind die einzelnen Marken allerdings nicht zu sehen, die Buden sind mit dem Hurricane-Design ­versehen. Genaue Zahlen zu den ver­schiedenen Partnern gibt es nicht – sie vermischen sich mit Medienpartnern, Präsentatoren und den Merchandise-Artikel-­Anbietern der Bands selbst. Zu tun gibt‘s auf jeden Fall genug: Bis zu 4500 Menschen inklusive Security und Gastro sind auf dem Gelände aktiv.

Es sind allerdings verschiedene Trends zu erkennen: Nicht nur die Kommerzialisierung ist ein Thema. Da wäre auch die Ästhetisierung der Besucher. Modische junge Frauen, von oben bis unten durchgestylt, mit Glitzer-Make-up im Gesicht und Designer-Handtasche ausgestattet – Rock ’ n ’ Roll ist da nicht mehr.

Und dann wäre noch die Nachfrage nach Luxus. Vom Green Camping bis zum Luxus-Ressort gibt es beste Übernachtungsmöglichkeiten. Doch da wird ein dickes Portemonnaie gebraucht. Das sogenannte Hurricane Resort wird als Ruheinsel im Festivalwahnsinn beschrieben. Über die Straße auf kürzestem Weg verbunden mit dem Einlass, um das Festival noch angenehmer und noch entspannter zu machen. Das Camping-Equipment wird gestellt.

Noch teuer wird es in der Platin-Lounge. Der Business-Punk geht dann für bis zu 549 Euro pro Platin-Ticket. Die Luxusgäste haben damit Zutritt zu einer großzügigen Terrasse mit freier Sicht auf die Hauptbühne. Und wie sollte es anders sein: Selbstverständlich sind Drinks und Food inklusive, es gibt exklusiven Eintritt zu den Aftershowpartys inklusive Freigetränke. Von eigenen Sanitäranlagen in gepflegtem Ambiente braucht man gar nicht reden. Am Dixi-Klo anstehen muss hier keiner.

Um das Bild nicht komplett zu verfälschen: Es gibt natürlich auch noch die, die das so gar nicht kümmert. Die im Schlamm liegenden Chaoten, die Verrückten, die Menschen in Tierkostümen und die, die wegen der ­Musik da sind. Und Dreck, Schlamm, Hitze, ­Regen und Sturm gibt es ja auch jedes Jahr.