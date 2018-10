Ein Höhepunkt vor der letzten Nacht des diesjährigen Hurricane-Festivals: Franz Ferdinand. (Lars Fischer)

Stellte sich am Eröffnungstag beim Blick auf die Hauptbühnen des diesjährigen Hurricanes noch die P-Frage – Pop oder Punk –, so ist der Sonnabend einen Buchstaben weiter, und die Fans können wählen zwischen Rock oder Rap. Oder Fußball, sodass selbst bei Stars wie Biffy Clyro ungewohnt große Lücken vor der Green Stage bleiben. Dort sind all jene gut aufgehoben, die es mit Gruppen wie Madsen, Brian Fallon & The Howling Weather oder The Kooks auf die eine oder andere Art gepflegt krachen lassen wollen.

Ein Abstecher zur Red Stage passt dabei allerdings bestens ins Konzept: Dort spielt zur besten Festival-Zeit das schwedische Duo Johnossi und zeigt, warum es nach Auftritten zu früheren Zeiten in früheren Hurricane-Jahren genau dorthin gehört. John Engelbert und Oskar Bonde geben zwar weder vor verheiratet, noch Geschwister zu sein, dennoch können sie als die skandinavische Antwort auf die White Stripes gelten. Live um einen Gastmusiker (meist an den Keyboards) ergänzt, entfachen die beiden einen monströsen Lärm mit feinen Strukturen. Vom Fußball reden sie nicht. Sie spielen einfach und binden dabei, ähnlich wie einst die Whites, die Wurzeln von Rock und Blues in gänzlich gegenwärtige Songs mit Durchschlagskraft.

Dieses Konzept verfolgen auch Biffy Clyro, die ohne Frage die großartigsten Rock‘n‘Roller im diesjährigen Line-Up sind. Die drei Schotten, die sich ebenfalls auf der Bühne zwei weitere Unterstützer dazuholen, präsentieren ihre rundum tätowierten Oberkörper und eine Musik, die genauso klingt wie sie aussehen: kraftvoll, kompromisslos und mit vielen kleinen Details versehen. Ihr Aufritt ist eine hingebungsvolle Predigt an den Rock, überzeugender als die lustigen Heftchen, die einige Fundamentalchristen auf dem Festivalgelände verteilen, um genau vor so einem Götzendienst zu warnen. Gottseidank vergeblich.

Die Massen grooven lassen

Noch ein wenig diabolischer wird es anschließend bei Prodigy, die mit ihrer immer noch provokanten Attitüde Rock und Techno gewaltig durch die Mangel drehen. Sie setzen mannigfaltige Reize, optisch wie akustisch, und feiern den Overkill. Von allem immer etwas zu viel ist zwar meist nicht gut zu verdauen, aber es ist ein sicheres Mittel, um auch im Massenangebot eines solchen Festivals immer noch herauszustechen.

Der größte Publikumsmagnet ist aber – zumal nach Sicherung der deutschen WM-Träume – Beginner. Jan Delay und seine wiederbelebte Gruppe haben mit Advanced Chemistry sogar ihr einstiges Vorbild und den Namenspatron ihres Comeback-Albums mit nach Scheeßel gebracht und lassen die Massen selbst gefühlt einen Kilometer von der Green Stage entfernt noch grooven. Danach spielt Justice den Unersättlichen das Lied zur Nacht in den letzten Festivaltag.

Der beginnt hier und da mit folkigen Tönen, beispielsweise auf der Blue Stage, wo Mighty Oaks-Sänger Ian Hooper allerdings einsehen muss, dass sein kurzärmeliges Blümchenhemd ein wenig „überambitioniert“ sei, wie er sagt. Auf der anderen Seite passt etwas Nieselregen ganz gut zu den Tönen des internationalen Trios, das live zum Sextett wird. Ihrem Americana-Sound mit viel Country-Flair wohnt eine gehörige Portion Melancholie inne, da würde Sonnenschein nur stören.

Bei Wanda sind anschließend Äußerlichkeiten sowieso egal. Eine Band, die Maßlosigkeit, Amore und eine abgewetzte Lederjacke zu ihren Markenzeichen gemacht hat, ist ein Selbstgänger, egal wann und wo sie spielt. Erstaunlich ist, dass sie mit ihrer Rock ‘ n ‘ Roll-Groteske noch immer polarisiert. Sobald ihr Name fällt, teilt sich die Menge in die ihnen Ergebenen und diejenigen, die von „einer Fischvergiftung namens Wanda“ wettern.

Weil die Wiener sowieso auf niemanden hören, fangen sie gleich mal mit „Bologna“, ihrem größten Hit, an und spielen sich zu Beginn durch ihr erstes Album, ehe sie sporadisch Neues dazwischen streuen. Sänger Marco Michael Wanda spendiert Bier, zerschießt Hüte aus Melonenschalen und windet sich anzüglich auf der Vorbühne. Die Musik dazu ist selbstverständlich eingängig.

Wer es etwas feiner strukturiert mag, kommt anschließend bei Franz Ferdinand auf seine Kosten. Die Gruppe aus Glasgow hält die Indierock-Traditionen ohne Ironie hoch und ist mit ihrer immer noch extrem anziehenden Mischung aus Disko-Beats und New Wave-Sperrigkeit schon ein Höhepunkt, bevor es in die letzte Nacht von Scheeßel geht.