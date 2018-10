13. jobmesse bremen mit tausenden Karrierechancen

Bewerber aller Altersstufen und Fachrichtungen sind auf der jobmesse bremen willkommen – vom Schüler bis zum Ingenieur.

Mit dabei haben sie Karrieremöglichkeiten für Menschen jeden Alters und jeder Qualifikation – vom Schüler bis zum Ingenieur. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um die Themen Job und Karriere.

Persönliche Gespräche am Messestand

Auch das Rahmenprogramm hat viel zu bieten. Auf der Jobmesse werden unter anderem vier verschiedene Workshops zu Themen rund um Bewerbung, Job und Karriere angeboten.

Die Nachfrage an der jobmesse bremen ist groß: In diesem Jahr gehen mehr Aussteller denn je auf die Suche nach neuen Teamplayern und Weiterbildungsinteressierten. Die Unternehmen und Institutionen nutzen das Recruiting-Event, um motivierte Arbeitnehmer und engagierte Auszubildende auf sich aufmerksam zu machen und im persönlichen Gespräch von sich zu überzeugen. Viele namhafte Arbeitgeber sämtlicher Branchen und Größen wie Aldi, BLG Logistics, Melitta, die Deutsche Bahn, FERCHAU Engineering und EWE sind mit dabei. Außerdem präsentieren sich bekannte Institutionen wie die Bundespolizei oder die Medizinische Hochschule Hannover. Auch zahlreiche Weiterbilder sind auf der Messe vertreten.

Attraktive Arbeitgeber kennenlernen

Tausende Besucher verschiedenen Alters nutzen die Chance für persönliche Gespräche mit mehr als 110 Ausstellern.

Der Schüler oder Student vor dem Start ins Berufsleben, Young Professionals auf der Suche nach einer passenden Weiterbildung oder die Führungskraft 50plus mit dem Wunsch nach Veränderung – die Aussteller der jobmesse bremen haben für Bewerber jeden Alters und jeder Qualifikation die passende Karrierechance dabei. Die Messegäste haben die Möglichkeit, innerhalb weniger Stunden zahlreiche potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen, ohne zuvor eine Bewerbung verschickt zu haben. Darunter viele Firmen und Karriereperspektiven, die sie bei der klassischen Stellensuche wohl nicht entdeckt hätten. Im persönlichen Gespräch „face-to-face“ am Messestand können Arbeitnehmer und Arbeitgeber schnell ausloten, ob die Chemie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit stimmt.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm erhalten die Besucher wertvolle Informationen rund um die Themen Job und Karriere. Zum ersten Mal auf der jobmesse bremen mit dabei ist der renommierte Bewerbungscoach Sven Emmrich. In seinen professionellen Workshops gibt es unter anderem Tipps für ein gelungenes Anschreiben oder den perfekten Auftritt beim Vorstellungsgespräch. Wie sie Arbeitgeber in 90 Sekunden von sich überzeugen können, lernen die Teilnehmer des Workshops von Stefanie Brinkmann von der Seghorn AG. Dazu erhalten die Messegäste in zahlreichen Fachvorträgen wertvolle Informationen rund um die Themen Job und Karriere. Experten der TERTIA Berufsförderung prüfen darüber hinaus die Anschreiben und Lebensläufe von Interessierten auf Herz und Nieren und geben hilfreiche Verbesserungstipps. Und auch das perfekte Bewerbungsbild können Besucher von sich schießen lassen. Dafür rücken professionelle Fotografen sie ins richtige Licht.

TOP-Karrieremesse

Die wachsende Bedeutung von Karriere-Events – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels – hat auch das renommierte Magazin FOCUS erkannt. Für die Sonderausgabe FOCUS Business recherchierte das Institut STATISTA in diesem Jahr erstmals eine Liste der Top-Karrieremessen. Basis war eine Longlist mit insgesamt 500 Veranstaltungen in ganz Deutschland, aus der die Befragten auswählen konnten. Von 51 schlussendlich veröffentlichten Gewinnern erlangten die Events der jobmesse deutschland tour gleich neunmal den Titel „TOP-Karrieremesse 2018“ – so viele, wie kein anderer Veranstalter bundesweit. Darunter auch die jobmesse bremen.

13. jobmesse bremen, Samstag, 17.11.2018 von 10–16 Uhr und Sonntag, 18.11.2018 von 11–17 Uhr in der MESSE BREMEN Halle 4, Findorffstraße 101, 28215 Bremen, weitere Infos unter www.jobmessen.de/bremen