Von 13 bis 18 Uhr öffnet das Garten- und Zoocenter in Bremen-Grambke am Sonntag, 4. November, seine Türen. Dann startet auch der beliebte Adventsmarkt, der alle Jahre wieder eine große Auswahl an Gestecken, Kerzen und vielen weiteren Accessoires anbietet, die die Vorweihnachtszeit und die Festtage besinnlich gestalten.

Malaktion für Kinder

Am verkaufsoffenen Sonntag können Kinder zudem zu kleinen Künstlern werden und bei Wassenaar Nisthöhlen herrlich bunt bemalen. Zur Stärkung gibt es für alle Besucher Bratwurst und Glühwein. Beides wird für den guten Zweck verkauft. Auch das Café hat geöffnet. Die Mitarbeiter dort bieten heißen Apfelstrudel mit Vanilleeis sowie einen Pot Kaffee für 4,90 Euro.

Vielfältige Angebote

Zum verkaufsoffenen Sonntag eröffnet der große Adventsmarkt im Garten- und Zoocenter Wassenaar. (Wassenaar)

In der Zeit von 13 bis 18 Uhr warten bei Wassenaar auf die Besucher diverse Angebote aus verschiedenen Bereichen des Sortiments. Dazu gehört zum Beispiel ein 26 Zentimeter hohes Windlicht für 4,99 Euro statt 9,99 Euro, Orchideen der Sorte „Phalaenopsis“ im Topf für 2,99 Euro sowie der Wasseraufbereiter Tetra Aqua Safe (500 Milliliter Flasche), den es statt für 9,99 Euro für 5,99 Euro gibt. Im Angebot sind zudem Rinderohren für Hunde (10 Stück pro Beutel kosten 3,49 Euro statt 4,99 Euro. Darüber hinaus gibt es das Aquarien-Set Vivantis – inklusive Wasseraufbereiter, Dünger und 5-Euro-Gutschein für Wasserpflanzen für 39,99 Euro statt 49,99 Euro.

Fachkundig und kundenfreundlich

Orchideen und viele weitere Artikel sind im Angebot während des verkaufsoffenen Sonntags. (Wassenaar)

Das Garten- und Zoocenter Wassenaar in Bremen-Grambke ist der fachkundige Ansprechpartner in den Bereichen Schnittblumen und Topfpflanzen, Gartenmöbel, Grillgeräte, Kleintierbedarf sowie Accessoires rund um Haus und Garten. Kunden finden dort dazu alles, was das Herz begehrt. Sämtliche Mitarbeiter legen großen auf eine umfassende und kompetente Fachberatung sowie einen zuverlässigen Kundenservice.

Weitere Informationen gibt es unter www.wassenaar.de sowie bei Facebook unter den Suchbegriffen Wassenaar, Living, Garden.