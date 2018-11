(Garten- und Zoocenter Wassenaar)

Das Garten- und Zoocenter Wassenaar in Bremen-Grambke lädt an zwei Sonntagen im November zum Bummeln und Einstimmen auf die Weihnachtszeit ein. Die große Adventsausstellung im Haus begeistert seit mehr als 22 Jahren. Sie steht ganz im Zeichen von Neuheiten und Altbewährtem.

An zwei Sonntagen „Advent Floristik live“

Ausgebildete Floristen von Wassenaar gestalten an den Sonntagen, 18. und 25. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr zauberhafte Adventsdekorationen. Ab 13 Uhr werden Türkränze gesteckt, ab 14 Uhr Adventskränze gefertigt und ab 15 Uhr präsentieren die Deko-Profis stimmungsvolle Tischgestecke. Für Kinder gibt es tolle Bastelaktionen. Zur Stärkung bietet das Garten- und Zoocenter Bratwurst, Glühwein, Kaffee und Kuchen. Die Erlöse aus dem Glühweinverkauf kommen traditionell einem guten Zweck zugute.

Floristen gestalten Adventskränze, Tischgestecke und Türkränze in unterschiedlichen Ausführungen. (Garten- und Zoocenter Wassenaar)

Angebote der Woche

Shoppen lohnt sich: Von Mittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. November, gibt es bei Wassenaar Angebote aus den verschiedenen Bereichen des Sortiments. Die Gartenexperten bieten Nordmann-Edeltannen-Zweige im 2,5-kg-Bund für 3,99 Euro statt 5,99 Euro. Grabsträuße – unterschiedlich dekoriert – sind ebenfalls für 3,99 Euro statt 5,99 Euro zu haben. Die Scheinbeere Gaultheria gibt es im 13-cm-Topf für xx Euro statt xx Euro.

Stimmungsvolle Adventsausstellung

Wassenaar in Bremen-Grambke ist der fachkundige Ansprechpartner in den Bereichen Schnittblumen und Topfpflanzen, Gartenmöbel, Grillgeräte, Kleintierbedarf sowie Accessoires rund um Haus und Garten. Das Garten- und Zoocenter präsentiert in der Weihnachtszeit auf mehr als 2000 Quadratmetern

Wassenaar präsentiert in der Weihnachtszeit auf mehr als 2000 Quadratmetern eine große Adventsausstellung. (Garten- und Zoocenter Wassenaar)

eine große Adventsausstellung. Besucher können sich über die neuesten Trends der Adventsfloristik informieren, individuell gefertigte Dekorationen erwerben sowie im Bastelsortiment stöbern. Im Wassenaar-Pflanzenparadies finden sie Edeltannen, Weihnachtssterne, Christrosen, Amaryllis, Orchideen und vieles mehr.

„Advent Floristik live“ findet an den Sonntagen, 18. und 25. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Garten- und Zoocenter Wassenaar statt. Die Filiale in Bremen-Grambke hat ihren Sitz Auf den Delben 27. Geöffnet ist sie montags bis samstags von 8.30 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. An den beiden Aktionssonntagen erfolgt der Verkauf nur im gesetzlich zulässigen Rahmen (keine Zooartikel und Gartengeräte).

Weitere Informationen gibt es unter www.wassenaar.de sowie bei Facebook unter den Suchbegriffen Wassenaar, Living, Garden.