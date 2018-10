Berufsbegleitend studieren

Die Kurse am IGC finden Freitag Abend und samstags begleitend zum Berufsleben statt.

Nach dem Bachelorabschluss stehen viele Absolvent*innen erstmal vor der Frage: Weiterstudieren oder nicht? Vielleicht lieber erstmal ein paar Jahre arbeiten? Berufserfahrung sammeln und vor allem auch endlich mal ein bisschen Geld verdienen. Den Master Abschluss kann man schließlich auch später noch nachholen. Wenn es dann so weit ist, sind die finanziellen Einbußen, die mit einem erneuten Studium einhergehen, allerdings recht unattraktiv. Und außerdem: Wieder studieren und dafür den Job und die erarbeitete Position aufgeben? Man hat sich möglicherweise auch verändert und ist gar nicht mehr der Typ für ein Vollzeitstudium. Auch, wer sich ganz gezielt weiterbilden möchte und für eine anstehende Beförderung noch Fachwissen und bestimmte Kompetenzen benötigt, steht vor der Frage, welche Fortbildung für ihn/sie die Richtige ist.

Master am Wochenende

Das Studium in kleinen Gruppen erzeugt eine persönliche und effiziente Lernatmosphhäre.

Eine Möglichkeit ist ein berufsbegleitender Masterabschluss, der nach Feierabend oder am Wochenende gemacht werden kann. Die Vorteile hierbei sind weiterhin arbeiten zu können und über Einkommen zu verfügen sowie auch das professionelle Umfeld. „Unsere Teilnehmenden studieren sehr berufsorientiert“, so Lena Wenke, die an der Hochschule Bremen im International Graduate Center (IGC) den Master Business Administration betreut, „sie wissen genau, was sie mit dem Abschluss erreichen möchten.“ Zum Beispiel die nächste Karrierestufe im gleichen Unternehmen oder Zusatzqualifikationen für ein neues Berufsumfeld. Kleingruppen von maximal 25 Studierenden garantieren dabei ein effektives Arbeiten und sorgen immer für einen spannenden Austausch unter den Teilnehmenden sowie auch mit den Lehrenden, die zum großen Teil unmittelbar aus der Wirtschaft kommen und einen hochkarätigen Erfahrungsschatz mitbringen.

Kultur und Wirtschaft studieren am IGC

Die Dozenten kommen überwiegend aus der Wirtschaft und bringen praktische Beispiele und Herausforderungen mit in die Seminare.

Neben dem MBA, den Lena Wenke koordiniert, bietet das IGC den Master Kulturmanagement (M.A.) und den Master in Business Management (M.A.) an. Während sich der MBA vornehmlich an Nicht-Ökonom*innen, zum Beispiel an Absolvent*innen der Ingenieurswissenschaften oder Geisteswissenschaften richtet und betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt, baut der Master in Business Management auf Wissen auf, das bereits aus einem ersten wirtschaftswissenschaftlichen Studium mitgebracht werden sollte. In diesem Studium werden alle Phasen von der Unternehmensgründung durchgespielt – von der Idee, über Wachstum und Strategie, bis hin zur Insolvenz. Alle drei Studiengänge sind akkreditiert und staatlich anerkannt. Die Voraussetzung für ein Studium am IGC ist je nach Studiengang eine mindestens ein- bis zweijährige Berufserfahrung. Anouk Doeven betreut als Programmkoordinatorin den Studiengang Kulturmanagement. „Wir haben eine tolle Mischung in den Gruppen“, sagt Doeven, „Studierende, die kleine Festivals organisieren und sich weiterbilden möchten, aber auch Mitarbeitende von etablierten Museen, denen noch Management-Kompetenzen fehlen.“ Alle würden sich prima ergänzen und sich gegenseitig unterstützen. Häufig kommt es während des Studiums zu neuen Projekten und einem wertvollen Netzwerk. Berufliche Kontakte für die Karriere knüpfen zu können, sei ein entscheidender Vorteil des Präsenzstudiums, sagt Wenke. Aber das IGC bietet, insbesondere im Master in Business Management, auch so genanntes Blended-Learning an, bei dem einige Module zum Teil am Computer von Zuhause aus bearbeitet werden können. Dies spart Zeiten für An- und Abfahrt zur Hochschule und ist insbesondere sehr attraktiv für Studierende, die von weiter her kommen. Ein regelmäßiger Austausch im Plenum, ein Studienplan mit festen Lehrzielen sowie eine regelmäßige Überprüfung dieser durch Tests sichern auch die Qualität dieser innovativen Lehrmethode. Überwiegend finden alle drei Studiengänge allerdings vor Ort statt. „Man bleibt viel besser am Ball, wenn man sich regelmäßig trifft und hat vielleicht schon nächste Projekte mit anderen Teilnehmenden oder Lehrenden im Blick“, weiß Doeven.

Berufsbegleitende Studiengänge sind kostenpflichtig

Zum Master Business Administration gehört ein Auslandsseminar, zum Beispiel in Dubai oder Hongkong.

Wer nicht die Zeit dafür findet, ein komplettes, berufsbegleitendes Studium neben Arbeit oder Familie zu absolvieren, kann auch einzelne Module belegen und sich ganz gezielt in nur einigen Fächern weiterbilden. Das ist natürlich auch günstiger als das komplette Studium. Die Finanzierung ist ein Punkt, der viele Studieninteressierte vielleicht zunächst abschreckt. Eine berufsbegleitende Weiterbildung ist in Deutschland immer kostenpflichtig – die Gebühren variieren dabei zwischen 10.000 und 60.000 Euro. So gesehen ist das IGC vergleichsweise günstig, da es als Einrichtung einer staatlichen Hochschule nur die Kosten für den Lehrbetrieb decken muss und keine Gewinne erwirtschaftet. Dennoch kommen auf die Studierenden auch Kosten in Höhe von 9.800 Euro für den Master Kulturmanagement (M.A.), 13.500 Euro für den Master in Business Management (M.A.) und 15.100 für den Master Business Administration (MBA) zu. Die Semestergebühren sind noch nicht enthalten. „Auch hier können wir gern beraten, wie sich das Studium finanzieren lässt. Wir bieten Ratenzahlungen an oder geben Tipps, wie ein möglicher Zuschuss beim Arbeitgeber argumentiert werden kann“, so Wenke. Die Kosten für das Studium sowie für alles, was damit zusammenhängt, zum Beispiel weiterführende Literatur, eine Büroausstattung für Zuhause oder Fahrtkosten, sind zudem steuerlich absetzbar. Dass sich eine gezielte Weiterbildung am IGC durchaus lohnt, zeigt übrigens eine kürzlich unter den bisherigen Absolvent*innen des MBA durchgeführte Umfrage. So gaben über 90 % der Teilnehmenden an, mittlerweile, viele bereits zwei Jahre nach dem Abschluss, in einem besser oder viel besser bezahlten Job zu arbeiten als noch vor dem Studium.

Wer sich bis zum 1. Dezember 2018 für einen der im März 2019 startenden Studiengänge entscheidet, kann sich einen Frühbucherrabatt in Höhe von 500 € sichern. Die Bewerbungsfrist für alle drei Studiengänge endet am 15. Januar 2019. Vorab wird es noch einen Infotag am 27. November 2018 um 18 Uhr geben. Die Türen von Anouk Doeven (Kulturmanagement), Lena Wenke (Master Business Administration) und Gonca Efe-Şahantürk (Master Business Management) stehen Interessierten für eine persönliche Beratung aber jederzeit offen. Auch Gasthören zum Reinschnuppern ins Studium ist nach Absprache möglich.

International Graduate Center, Langemarckstraße 113, 28199 Bremen, Weitere Informationen online unter www.graduatecenter.de und unter Telefon 0421 59054782