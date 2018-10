Aquagymnastik macht sich die Eigenschaften des Wassers für ein effektives und ausgewogenes Ganzkörpertraining zunutze. (Bremer Bäder GmbH)

Grundsätzlich macht sich Aquagymnastik die Eigenschaften des Wassers für ein effektives und ausgewogenes Ganzkörpertraining zunutze. So eignet es sich nicht nur als Gesundheitssport im Bereich von Prävention und Rehabilitation, sondern kann auch Leistungssportlern aller Disziplinen als ergänzendes Training dienlich sein. Aquagymnastik ist eine Möglichkeit, um besonders gelenkschonend Sport zu treiben und dient zur Kräftigung, Dehnung sowie Lockerung der Muskulatur, Entlastung der Wirbelsäule, Verbesserung der Beweglichkeit von Muskeln, Sehnen und Bändern, Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems, Optimierung der Körperhaltung und zur Bekämpfung von Problemzonen.

Trainieren in den Bremer Bädern

Die Ziele, die sich mit Aquagymnastik verfolgen lassen, können sehr vielseitig sein. Stark übergewichtige Menschen zum Beispiel möchten vielleicht überhaupt wieder in Bewegung kommen, was in diesem Fall an Land deutlich mühsamer ist. Auch „Abnehmen“, „besser in Form kommen“, „Verbesserung der Ausdauer/Kraft/Koordination“ sind ebenso häufig genannte Ziele wie ganz allgemein der Spaß an der Bewegung mit anderen.

AquaJump ist ein straffes Trainingsprogramm für Beine, Po und die gesamte Rumpfmuskulatur. (nemcomed GmbH)

In einer klassischen Unterrichtseinheit wird ein möglichst ausgeglichenes Training für alle Muskelgruppen sowie das Herz-Kreislauf-System angeleitet. Eine Reduzierung muskulärer Dysbalancen ist ein übergeordnetes Ziel aller Trainingsangebote.

Eine detaillierte Kursübersicht ist auf der Website der Bremer Bäder zu finden. Beratungs- und Buchungsmöglichkeiten gibt es direkt in den Schwimmbädern und im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports.

Schwimmen lernen in den Bremer Bädern

Es ist wichtig, dass Kinder frühzeitig schwimmen lernen, um Sicherheit im Wasser zu erlangen, wodurch Badeunfälle vermieden werden können. Darüber hinaus fordert es die Gesundheit und stärkt das Selbstbewusstsein. Aus diesem Grund bietet die Bremer Bäder GmbH das gesamte Jahr hindurch verschiedene Schwimmkurse an, in den Schulferien zusätzlich auch noch Intensivschwimmkurse. Die regulären Kurse umfassen Angebote für Kinder ab fünf Jahren zum Erreichen des Seepferdchen-, Bronze-, Silber- oder Gold-Abzeichens. Natürlich gibt es aber auch schon Schwimmunterricht für die Kleinsten – also ab drei Monaten – und für Erwachsene.

Die Bremer Bäder bieten ganzjährig Schwimmkurse für Babies, Kleinkinder, Kinder und auch Erwachsene an. (Fotolia)

Systematisch schwimmen lernen sollten Kinder ab etwa fünf Jahren. Dabei erlernen sie koordinative, konditionelle sowie kognitive Fähigkeiten. Wenn bereits frühzeitig Erfahrungen im Bewegungsraum Wasser gesammelt werden, erleichtert dies das spätere „Schwimmen lernen“. Idealerweise direkt im Rahmen des Babyschwimmens, um gar nicht erst Berührungsängste aufkommen zu lassen.

Schwimmunfällen vorbeugen

Die meisten Schwimmunfälle von Kindern passieren durch ein fehlendes Risikobewusstsein, durch Fehleinschätzungen der Leistungsfähigkeit und Fertigkeiten, Nachahmungseffekte, Möglichkeit des unbemerkten Zugangs zum Gewässer, Vernachlässigung der Aufsichtspflicht (durch die Begleitperson), unübersichtliche örtliche Bedingungen sowie durch ungeeignete Schwimmgeräte bzw. eine unsachgemäße Anwendung.

Wenn also einem sicheren Badespaß nichts mehr im Weg stehen soll, ist es ratsam, den Nachwuchs rechtzeitig zum Schwimmunterricht anzumelden. Weitere Informationen – auch zu den genauen Kurszeiten – gibt es direkt in den Schwimmbädern, im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports sowie auf www.bremer-baeder.de.

Bremer Bäder GmbH

Beim Ohlenhof 14

28239 Bremen

Telefon: 0421/69 151 0

Fax: 0421/69 151 40

E-Mail: info(at)bremer-baeder.de

www.bremer-baeder.de.