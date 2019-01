Das Prinzip „Bad36+“ bietet fugenlose Badezimmer in Rekordzeit

Neben der optimalen Gestaltung können sich Kunden beim Bad 36+- Prinzip auf eine stressfreie und saubere Renovierungsphase verlassen. (Bad36+ Bremen GmH)

Dass es aber auch ganz anderes gehen kann, zeigt die Bad36+ Bremen GmbH seit Neuestem auch in Leeste. Das Unternehmen steht für fugenloses und in einer Hand gebündeltes Arbeiten vom Fußboden bis zur Decke. Was dahinter steckt, können die Kunden ab sofort in den Geschäftsräumen an der Leester Straße sehen. Dort finden sie zugleich eine Ausstellung zur fugenlosen Gestaltung. „Unser Anliegen ist es in Rekordzeit Bäder zu sanieren. Diese sind am Ende nicht nur fugenlos, sondern gleichzeitig leicht zu reinigen“, erklärt Detlef Kobbert, einer der beiden Geschäftsführer der Bad36+ GmbH, das Konzept des Unternehmens. Konkret bedeutet dies, dass sich der Kunde auf eine Komplettsanierung innerhalb von nur 36 Arbeitsstunden – aufgeteilt auf sieben Werktagen – verlassen kann. Daran anschließend folgen in den meisten Fällen nur noch die ausstehenden Malerarbeiten. Das Besondere: Bis auf eine feine, unauffällige Naht werden in dem neu gestalteten Badezimmer keine weiteren Fugen zu sehen sein. Der Boden wird mit einem Design ausgelegt. Außerdem nutzen die erfahrenen Handwerker ausschließlich bewährte Materialien – wie rutschhemmende Bodenplatten nach R10-Norm. „Ein großer Vorteil der fugenlosen Gestaltung liegt ganz klar in der anschließenden Pflege. Diese erfolgt für unsere Kunden ohne großen Aufwand und den Einsatz von speziellen Reinigungsmitteln“, betont der Fachmann.

Jahrelange Erfahrung in der Badsanierung

Das Ergebnis ist ein traumhaftes Bad innerhalb von nur sieben Werktagen. (Bad36+ Bremen GmH)

Im Vorfeld können sich die Kunden zudem auf eine äußerst stressfreie Renovierungsphase verlassen. „Die Ausführung vor Ort wird meistens von zwei Mitarbeitern durchgeführt, die von Anfang bis Ende auf der Baustelle zugegen sind und somit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, berichtet er aus Erfahrung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Konzept „36+“ bestens aufgeht. In den vergangenen sieben Jahren hat das Unternehmen, das neben dem Leester Geschäft weitere Filialen in Hamburg und Hösbach besitzt, mehr als 300 Bäder saniert. „Somit wissen wir auch, wie es sich über Jahre verhält“, so Detlef Kobbert. Das Ergebnis seien zufriedene Kunden, die ihre anfängliche Skepsis über die angekündigte Rekordzeit schnell abgebaut hätten.

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

Andreas Pabst, Geschäftsführer von Bad 36+ präsentiert die neue Ausstellung rund um fugenlose Badsanierung. (Janina Rahn)

Voraussetzung für die rasche Umsetzung ist eine kompetente Beratung und eine daran anschließende detailgenaue Planung des künftigen Badezimmers. Die geschulten Mitarbeiter von Bad 36+ greifen dabei auf ein spezielles Computerprogramm zurück. „Dieses ermöglicht uns, innerhalb von nur zwei Stunden ein Angebot zu erstellen“, teilt der Bad36+-Geschäftsführer mit. Dabei können die Kunden bei der Optik und der Farbe des Boden- und Wannenbereichs aus mindestens zehn verschiedenen Farben wählen. Bei der Wandgestaltung steht ihnen sogar ein Portfolio von bis zu 100 Farben wie etwa Granit- und Holzoptik sowie zusätzliche Sonderlösungen und Fotodrucke zur Verfügung. Insgesamt gibt es laut des Experten rund 22 000 verschiedene Gestaltungskombinationen.

Termin-, Festpreis- und Sauberkeitsgarantie

Sonderanfertigungen zählen allerdings nicht zum Leistungsspektrum, da diese innerhalb des anvisierten Umsetzungszeitraums nicht realisierbar seien. „Unsere Software ist letztendlich vergleichbar mit der Konfiguration eines eigenen Autos, bei der jegliche individuellen Wünsche bezüglich Farben, Formen und Gestaltung berücksichtigt werden können“, betont auch Andreas Pabst als Geschäftsführer des Unternehmens. Preislich gesehen können sich die Kunden auf ein saniertes und fugenloses Bad ab 16 000 Euro einstellen. Allerdings bieten die Geschäftsführer ihren Kunden auch Finanzierungsmöglichkeiten an „Letztendlich stehen bei dem Prinzip vier Leistungsmerkmale im Fokus: die Termin-, die Festpreis-, die Sauberkeits- und die Servicegarantie. Sowohl unsere Termin- als auch Preisvereinbarungen werden eingehalten. Dazu können sich die Kunden darauf verlassen, dass unsere Handwerker keinen Dreck hinterlassen und letztendlich bieten wir auch im Anschluss an die Sanierung unseren Service an,“ verspricht Detlef Kobbert.

Ideal für Teilsanierungen im kleineren Rahmen

Nun hoffen er und Andreas Pabst, dass das Erfolgskonzept auch in Weyhe gut ankommt. „Das System eignet sich eben auch optimal für eine Teilsanierung im kleineren Rahmen“, merkt Andreas Pabst an. Damit bezieht er sich auf verschiedene Szenarien, zum Beispiel, wenn eine Badewanne zugunsten einer modernen Duschwanne weichen soll. Oder wenn Elemente verändert werden müssen, um eine größere Dusche einzubauen. Die Verantwortlichen haben sich dazu entschlossen, am neuen Standort ausschließlich das Prinzip „Bad36+“ in den Fokus zu stellen. „Wer sich über Fliesen informieren ist weiterhin in dem Leester Geschäft von Herrn Pabst an der Hauptstraße richtig“, kündigt Detlef Kobbert an. Andersherum werden Kunden, die an einem fugenlosen Bad interessiert sind, von dort aus an die Leester Straße verwiesen.

Die Ausstellungsräume von „Bad 36+“ an der Leester Straße 90b sind dienstags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Beratungstermine sind nach Vereinbarung möglich.

Zusätzliche Informationen gibt es im Internet unter www.bad36plus.info und www.pabst-bad.de