Die Bank an Ihrer Seite

Mit einem Ratenkredit erfüllen Sie sich Ihre Wünsche

Moderne Möbel, ein neues Auto oder ein Traumurlaub? Aber warum eigentlich warten? Erfüllen Sie sich jetzt Ihre Wünsche zu günstigen Konditionen – mit einem Ratenkredit! Der Ratenkredit ist so individuell wie Sie. Sie können Kreditsumme und Laufzeit ganz nach Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten auswählen.

Filialdirektor Dennis Frenzel, Commerzbank Bremen Schüsselkorb (Commerzbank)

Mit einem Fondssparplan langfristig Vermögen aufbauen

In der Vergangenheit war eine sichere Geldanlage oftgleichbedeutend mit klassischen Sparformen wie Sparbuch, Tages- oder Festgeld. Um auch weiterhin mehr aus seinem Geld zu machen, ist ein Umdenken erforderlich. Denn das aktuelle Niedrigzinsumfeld wird auch in den nächsten Jahren voraussichtlich anhalten. Regelmäßiges Sparen mit Investmendfonds ermöglicht den schrittweisen Aufbau von Vermögen. Abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele ermitteln wir aus der Vielzahl von Investmentfonds das für Sie individuell passende Produkt.

Für Sie vor Ort

Die Bremer Commerzbank wurde übrigens in diesem Jahr zur besten Bank vor Ort in der Privatkundenberatung gewählt. „Denn wir bieten beides: digitales Banking und persönliche Beratung in über 1000 Filialen in ganz Deutschland“, sagt Dennis Frenzel, Filialdirektor der Commerzbank Bremen am Schüsselkorb.

