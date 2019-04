Doppelflügeltüren schaffen Exklusivität, Großzügigkeit und Weite

Doppelflügelige Türen verleihen den Räumen Eleganz und Stil und sind nicht nur in großen Villen ein echter Hingucker. (LOBO Türen)

Schaffen sie auf der einen Seite in weit geöffnetem Zustand einen großzügigen, geräumigen und kommunikativen Wohnraum, so ermöglichen sie in geschlossenem Zustand oft wichtige Rückzugsmöglichkeiten. „Ebenso vielseitig in Design und Ausführung wie klassische Innentüren, ermöglichen sie dem Eigenheimbesitzer daher eine Vielzahl an individuellen Auswahlmöglichkeiten“, sagt Holger Corßen, Verkaufsleiter der Fenster & Türen Welt.

Lösungen für besondere Türöffnungen

Ob mit großflächigen Lichtausschnitten in Kombination mit Windfängen, ob als transparenter und repräsentativer Einsatz zwischen Flur und Wohnräumen oder schlicht als weit öffnende Verbindung zweier Räume miteinander – doppelflügelige Türen gehen mit ihren Möglichkeiten weit über die Aufgaben klassischer Innentüren hinaus. „Sie sind Raumteiler, Lichtgeber, Windschutz und vor allem sind sie stets eines:“, sagt Holger Corßen. „Sie sind ein beeindruckender Blickfang und ein vielseitiges Gestaltungselement für jeden Wohnraum.“

Auch als Raumteiler oder als Abtrennung zwischen Wohn- und Arbeitszimmer können zweiflügelige Türen zum Einsatz kommen - hier Schiebetürelement. (Fenster und Türen Welt)

Eine Tür, zwei Flügel, viele Möglichkeiten

Sie denken, zweiflügelige Türen haben nur Platz in großräumigen Villen und Landhäusern? „Weit gefehlt“, sagt der Verkaufsleiter der Fenster & Türen Welt. „Gerade auch bei kleinen Räumen können zweiflügelige Schiebetürelemente platzsparend Räume verbinden und optisch vergrößern, ohne dass in den Raum ragende Türflügel wertvollen Raum in Beschlag nehmen.“ Doch Schiebetüren eignen sich auch für gewollt repräsentative Einsätze, wie als Raumteiler in Büros oder Besprechungsräumen oder im Wohnraum zwischen Ess- und Wohnzimmer. An manchen Einsatzorten bieten sich auch Pendeltüren an. Vor allem sind das Türen, die stets geschlossen sein sollten, aber oft frequentiert werden. Ganz besonders im Trend hingegen sind Laufschienen, auf denen die Türblätter mit offen sichtbaren Rädern geführt werden. „Diese Systeme verkaufen wir vermehrt für Wohnräume im Industriestil oder hohe Raumhöhen mit Loftcharater“, so Corßen. „Hier wird die Tür ganz offensichtlich zum Gestaltungselement.“

Die eleganten Türen mit zwei Flügeln dienen nicht nur ihrem Zweck, sondern sind auch ein optisches Highlight.

Der abschließende Tipp vom Fachberater:

„Überlegen Sie im Vorfeld, welchen Anforderungen Ihre neue doppelflügelige Tür gewachsen sein soll, holen Sie sich Beratung von einem Fachmann und nur dann haben Sie von Ihrer neuen Innentür auch langfristig das, was Sie sich wünschen: Ein Produkt, das funktional, optisch und haptisch allen Ansprüchen gewachsen ist.“