„EXPEDITION STUDIUM“ am 14. März ab 9 Uhr

Astronatin, Feuerwehrmann, Superstar – heutzutage kann man fast alles werden, was man will. Dummerweise haben viele Schulabsolventen oft nicht die leiseste Ahnung, wo ihre wahren Talente liegen und mit welcher „Berufung" sie in Zukunft ihr Geld verdienen wollen.

Der StudienINFOtag der Hochschule Bremen ist immer gut besucht. (Stolzenwald)

Licht ins Dunkel bringt da der StudienINFOtag der Hochschule Bremen, die an drei Standorten in der Bremer Neustadt 66 Bachelor-, Master- und dualen Studiengänge anbietet und damit viele interessante berufliche Perspektiven eröffnet. Der StudienINFOtag findet in diesem Jahr am 14. März auf dem Campus Neustadtswall 30 statt und liefert nicht nur Informationen über die Fakultäten und die vielfältigen Studienmöglichkeiten an der HSB, sondern auch ein moderiertes Bühnenprogramm. Wer mag, kann sich außerdem individuell beraten lassen.

Im Gespräch mit aktuellen oder ehemaligen Studenten bekommt man jede Menge wertvolles Insiderwissen zu den jeweiligen Studiengängen. (Stolzenwald)

Scouts begleiten die Besuchergruppen zu den gesonderten Aktionszonen der fünf Fakultäten in den benachbarten Gebäuden. Vor Ort erleichtert ein Farbleitsystem die Orientierung. Geboten werden Präsentationen sowie individuelle Informations- und Beratungsgespräche über Studieninhalte und Studienverlauf. Außerdem gibt es Führungen zu Aktionen und den Laboren, die im Vorfeld auf der zentralen Bühne in der Cafeteria angekündigt werden.

Vorträge und Praxisbeispiele

Wer beispielsweise „irgendwas mit Medien" machen möchte und sich gleichzeitig für (Computer-)Technik begeistert, sollte sich um 11.30 Uhr im Raum E 405 einfinden. Dort wird der internationale Studiengang Medieninformatik vorgestellt. Im Anschluss, also etwa gegen 12 Uhr, erzählen Studierende, wie es ihnen im Studengang ergeht, und man bekommt sicher auch Gelegenheit, sie ein weinig auszufragen.

Nicht minder interessant ist sicher auch die Labor-Rallye im Fachbereich Elektrotechnik und Physik, die ebenfalls im Anschluss an die offizielle Vorstellung der entsprechenden Studiengänge (11.30 Uhr, Raum E 406) ab ca. 12 Uhr stattfindet. Vielversprechend klingt auch die Veranstaltungsankündigung zum Studiengang Bauingenieurswesen: „Experimentelle Statik – „Wir lassen es krachen“. Was da genau kracht, kann man ab 10.30 Uhr im Raum AB 803 im 8.Obergeschoss erleben.

Auf der Bühne im zentralen Veranstaltungsbereich ist beinahe durchgängig volles Programm. (Stolzenwald)

Einen (fast) allumfassenden Überblick über das Angebot der Hochschule Bremen bekommt man, wenn man sich ab 9 Uhr auf der zentralen Aktionsfläche einfindet und dort das moderiertes Bühnenprogramm bis zum Schluss verfolgt.

Außerdem hat sich die Hochschule einige Gäste eingeladen, die weitere Informationen rund ums Studium bieten. Mit einem Stand vertreten sind:

• International Office

• Immatrikulations- und Prüfungsamt

• Koordinierungsstelle für Weiterbildung

• AStA

• BAföG- und Sozialberatung der Hochschule Bremen

Neben angehenden Studenten sind natürlich auch deren Eltern herzlich eingeladen, sich zu informieren (und der eigenen Studienzeit milde lächelnd zu gedenken...).