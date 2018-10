Das freundliche und kompetente Team von easylife unterstützt und berät beim Abnehmprozess. (Ellen Stüdgens)

Um dauerhaft an Gewicht zu verlieren, sind Blitzdiäten und -kuren wenig geeignet. Hat man ein paar Tage oder Wochen gefastet und beispielsweise auf Alkohol, Fette und Fleisch verzichtet, sind die Kilos ruckzuck wieder drauf, sobald der strenge Ernährungsplan wieder gelockert wird. Viel wichtiger ist es, den Stoffwechsel nachhaltig in Schwung zu bringen und sich ausgewogen und gesund zu ernähren – ohne zu hungern und dem Organismus damit vorzugaukeln, er müsste auf Sparflamme schalten und die nächste verfügbare Kalorie ohne Umwege direkt als Notreserve abspeichern.

Nachhaltig abnehmen

Annette Heuer leitet das Bremer easylife Kompetenzzentrum in der Parkallee. (Kristina Bumb)

Denn wenn der Jojo-Effekt eintritt, fällt man aus Frust oder Resignation schnell wieder in alte Ernährungs- und Verhaltensmuster zurück. Logisch: Zeigt die Waage statt weniger, plötzlich wieder mehr Gewicht an, fragt man sich natürlich, was die ganze Schinderei überhaupt soll. Gesundes Abnehmen mit professioneller Unterstützung durch Ärzte, Ernährungsberater und medizinisches Fachpersonal bietet das easylife Kompetenzzentrum in Bremen an. Im Fokus stehen eine ausführliche Stoffwechsel- und Körperanalyse, schmackhafte Rezepte und regelmäßige Mahlzeiten. Eine engmaschige Betreuung und Dokumentation des Abnehmprozesses sowie die persönlichen Beratungen im Zentrum gehören ebenso zum Programm wie der individuell zugeschnittene Ernährungsplan. „Wir entwickeln für jeden Teilnehmer eine passende Therapie, die zum Beispiel Energiebedarf, Muskelmasse und diverse weitere Faktoren berücksichtigt“, erklärt Anette Heuer, die den Standort Bremen leitet, „die Rezepte lassen sich prima in den Alltag integrieren und die Zutaten dafür gibt es in jedem Supermarkt.“ Auf teure Nahrungsergänzungsmittel, Ersatznahrung oder Medikamente wird verzichtet. Ebenso gibt es keine Pflicht, sich einem straffen und zeitaufwendigen Sportprogramm zu unterziehen. „easylife ist dennoch auch auch für Sportler geeignet, die etwas über ihren Stoffwechsel und die Möglichkeit erfahren wollen, ihre Fitness zu verbessern oder den Muskelaufbau zu optimieren“, so Heuer.

Satt essen und trotzdem purzeln die Kilos

Die patentierte Analysetechnik ist noch ganz neu und ermittelt zusätzliche Daten zum Fettstoffwechsel.

Das easylife-Team nimmt zunächst eine Analyse vor, die unter anderem Fettanteil, BMI und Grundumsatz misst. Auf dieser Grundlage wird die Ernährungstherapie konzipiert, die zumeist mehrere Monate umfasst. Der Erfolg von easylife-Teilnehmern basiert auf persönlichen und stoffwechseloptimierten Ernährungsregeln, die einfach umzusetzen sind und Gesundheit und Wohlbefinden in den Vordergrund stellen. „Hungern und daraus resultierende Heißhungerattacken gibt es bei uns nicht“, sagt Heuer, „der Schlüssel zum Abnehmen ist, auch wenn das erstmal seltsam klingt, essen und satt sein.“ Eine Wunderkur, die ohne eigenes Zutun funktioniert, ist aber auch easylife natürlich nicht. „In der ersten Abnehmphase müssen die Teilnehmer schon weitgehend auf Fett und Zucker verzichten“, verrät Heuer, „so wird der Stoffwechsel angeregt und der Körper dazu gebracht, sich benötigte Nährstoffe aus seinen Reserven zu holen.“ Schon seit mehr als 25 Jahren bewährt sich die easylife-Methode und sorgt für viele zufriedene Kunden. Seit diesem Jahr finden nun auch Abnehmwillige in Bremen und umzu in der Praxis in der Parkallee 301 Rat, Tat und Unterstützung rund ums Abnehmen. Wer wissen möchte, ob das easylife-Konzept das Richtige ist, kann sich für einen kostenfreien Beratungstermin anmelden. In dem ersten Gespräch werden die Methoden erläutert und die mögliche Gewichtsabnahme ermittelt. „Wir zeigen auf, warum das Abnehmen nicht funktioniert und was getan werden kann, damit die Kilos endlich purzeln“, sagt die Geschäftsführerin von easylife Bremen. Wer sich für eine Stoffwechselmessung über die Atemluft zum Aktionspreis von nur 49 € statt 149 € interessiert, kann sich noch bis Freitag, 09. November, einen Termin einen der begrenzten Plätze sichern.

easylife Kompetenzzentrum Bremen, salulevis GmbH Parkallee 301, 28213 Bremen, weitere Informationen unter www.easylife.de oder unter Telefon 0421 43180609