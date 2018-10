Halloween-Party im Südbad

Grausige Monster und Zombies kreuzen den Weg zur Umkleide oder streifen mit stechendem Blick am Beckenrand entlang. Ungewöhnlich schaurig geht es am Samstag, den 27. Oktober zu, wenn das Südbad in der Neustadt seine Pforten für die beliebte Halloween-Party öffnet, die schon seit Oktober 2010 stattfindet. Ab 18 Uhr sind hartgesottene Geisterfans und mutige Schwimmbad-Besucher willkommen. Es wird getanzt und geschwommen; in abwechslungsreichen Wettbewerben wie dem Staffel-Schwimmen auf Schwimmbananen gibt es tolle Preise zu gewinnen. Eine bunte Lichtershow tauchen die Becken den gesamten Abend über in schummriges und dämonenhaftes Ambiente und die musikalische Begleitung übernimmt auch in diesem Jahr DJ Nosferatu - ein Name, der für Dracula, Vampire, dunkle Nächte und Gänsehaut steht. Die Party endet exakt eine Stunde vor Geisterstunde.

Schlauchboot-Kino

Zart besaitete Seelen entscheiden sich besser für das Kino im Unibad am 17. November. Im Boot sanft vor sich hin schaukelnd können die Besucher die Abenteuer vom Helden in PIXAR‘s „Coco – Lebendiger als das Leben“ verfolgen. Rund hundert Schlauchboote stehen zur Verfügung, in denen ungefähr drei bis vier Personen Platz finden. Im gezeigten Film geht um einen kleinen Jungen, der in Mexiko lebt und Musiker werden möchte. Am Tag der Toten, einem der wichtigsten mexikanischen Feiertage, besucht er seine Verwandten in der Unterwelt. Die atmosphärische Filmvorführung auf dem Wasser geht um 17 Uhr los. Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr. Die Tickets für die beliebte Veranstaltung sind leider begrenzt – schnell sein lohnt sich also.

Die Eintrittspreise für das Kino liegen im Vorverkauf bei 8,20 Euro pro Person und an der Abendkasse bei 9,20 Euro. Der Eintritt für die Halloween-Party im Südbad kostet pro Person 7,90 Euro. Tickets können im Südbad für die Halloween-Party bzw. im Unibad für das Kino sowie im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports erworben werden.