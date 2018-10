Grundsätzlich gilt: Wer seine Haustür erneuert und gegen eine neue ersetzt, der verbessert nicht nur die Energieeffizienz des Hauses, sondern auch entscheidend den Einbruchschutz. Bereits mit einer hochwertigen Aluminium-Haustür lässt sich der energetische Fingerabdruck des Hauses deutlich minimieren. Doch mit einem zusätzlichen Sicherheitspaket, das nach den sogenannten RC2-Richtlinien geprüft ist, lässt sich nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch Zuschüsse beim Staat beantragen. „So kann man doppelt sparen“, sagt Holger Corßen, Verkaufsleiter der Fenster & Türen Welt in Stuhr. „Bis zu 30 Prozent gegenüber dem Listenpreis für die Eingangstür und darüber hinaus noch Einsparungen bei den jährlichen Stromkosten.“

Professionelle Beratung

Um alle möglichen Einsparpotenziale auszuschöpfen, sollte vor jedem Haustürkauf eine professionelle Beratung stehen. Schließlich wird nicht alles gefördert, was der Markt hergibt. Die Mitarbeiter der Fenster & Türen Welt unterstützen ihre Kunden nicht nur bei der Auswahl und Konfiguration der neuen Haustür, sondern geben auch entscheidende Tipps, welche Komponenten notwendig sind, um die staatlichen Förderungen in Anspruch nehmen zu können.

„Der reine kfw-Zuschuss für mehr Einbruchschutz im kfw-Programm 455 beträgt 20 Prozent für alle Investitionen bis 1000 Euro und 10 Prozent für alle Maßnahmen darüber hinaus“, erklärt Corßen. „Wir haben mal mit dem spitzen Bleistift kalkuliert für unsere Kunden und ein ganz besonderes Angebot geschaffen“, rechnet der Verkaufsleiter vor: Grundlage für das aktuelle Angebot der Fenster & Türen Welt ist ein hochwertiges Aluminium-Haustürmodell mit bereits sehr guten Ausstattungen (Wärmeschutzpaket, 3-Punkt-Verriegleung, beidseitig flügelüberdeckend und 4-fach-VSG-Verglasung, erhältlich in 10 Design-Modellen in 7 Farben). Bereits mit diesem Angebot erhält der Kunde einen Rabatt von 25 Prozent. „Kombiniert mit dem reduzierten Sicherheits-Upgrade nach RC2-Richtlinien für nur 289 Euro, werden die Grundlagen geschaffen für einen kfw-Förderantrag, über den bis zu 400 Euro zusätzlich vom Staat in die Rechnung mit einfließen. „Kurz zusammengefasst: Der Kunde bekommt eine hochwertige Haustür mit zusätzlich optimierter Sicherheitsausstattung zu einem günstigeren Preis als ohne das RC-2-Sicherheitspaket“, verdeutlicht der Fachmann. „Das ist kfw-Förderung, die sich richtig bezahlt macht: Sicherheit rechnet sich.“

Ästhetik und Funktionalität

Nicht vergessen sollte man allerdings beim Haustürkauf, dass die Eingangstür auch so etwas wie die Visitenkarte des Eigenheimes ist. Ästhetik sollte daher keinesfalls hinter Funktionalität zurückstehen. Wärmedämmung, Einbruchschutz und gutes Aussehen – das alles können die Aluminium-Haustüren der Fenster & Türen Welt. Ein Besuch der umfangreichen Ausstellung im Cubus-Center in Groß-Mackenstedt lohnt sich immer.

Fenster & Türen Welt GmbH & Co. KG

Im Meer 2

28816 Stuhr

Telefon: 04206/44 62 00

Mehr Informationen unter www.futw.de.