Nachhaltig durchs Jahr 2019

Die Waldgebiete am Warwer Sand, in der Steller Heide und in Heiligenrode an der Zollstraße (alle Gemeinde Stuhr) sollen vom Wiederaufforstungsprogramm profitieren.

„Uns ist es enorm wichtig, auch als Unternehmen in der Region Verantwortung zu übernehmen“, sagt Jens Schriefer, Geschäftsführer der Fenster & Türen Welt. „Wir haben nur eine Welt und es ist an der Zeit, auch im Kleinen aktiv zu werden.“ Die nachhaltige Kampagne ist in einer engen Kooperation mit dem Umweltbeauftragten der Gemeinde Stuhr und dem zuständigen Förster der Niedersächsischen Landesforsten entstanden. Ziel ist es, in den bestehenden Waldgebieten in der Gemeinde Stuhr durch Aufforstung bestehende Monokulturen wieder in die ursprünglich für die Region typischen Mischwälder umzuwandeln. Und genau an diesem Punkt unterstützt die Fenster & Türen Welt und spendet ortstypische Laubbäume, wie Eiche, Buche und Birke.

Standortgerechte Wiederaufforstung

Tür gegen Baum - mit der Aktion schafft die Fenster & Türen Welt einen nachhaltigen Wert und Lebensqualität für die Gemeinde Stuhr.

Konkret geht es in der Gemeinde Stuhr um die Waldgebiete am Warwer Sand, in der Steller Heide und in Heiligenrode an der Zollstraße. Gebiete, die auch von Nicht-Stuhrern gerne als Naherholungsgebiete genutzt werden. In allen drei Waldstücken soll der Waldbestand möglichst standortgerecht wiederhergestellt werden. Das bedeutet für unsere Region: Mischwälder. So sollen in Warwe und Stelle beispielsweise die hohen Kiefernvorkommen durch das Pflanzen diverser Laubhölzer wie Eiche, Buche oder Birke ökologisch sinnvoll aufgeforstet werden. In Heiligenrode hingegen steht noch eine Wiederaufforstung eines Buchenwaldes auf dem Plan, der vor wenigen Jahren bei einem Sturm gelitten hat.

Klimaschutz fängt im Kleinen an

Laubhölzer wie Eiche, Buche oder Birke werden ökologisch sinnvoll aufgeforstet.

„Wir freuen uns sehr über das Engagement der Fenster & Türen Welt“, sagt Marc Plitzko, Umweltbeauftragter der Gemeinde Stuhr. „Egal ob Privatperson, Unternehmen oder Verein – Menschen, die sich in ihrer Region für Umwelt- oder Klimaschutz engagieren schaffen einen nachhaltigen Wert für die Gemeinde“, so Plitzko. „Und das nicht nur für den Naturschutz, sondern ebenso für eine gesteigerte Lebensqualität der Bürger von Stuhr und Umzu.“ Klimaschutz wird global immer wichtiger. Doch kann ich als Einzelner überhaupt etwas tun? Ja, denn angefangen im Kleinen, in der Region, könne man schon einen wichtigen Grundstein legen für nachhaltige CO2-Minimierung. „Wenn alle so denken, wären wir dem globalen Ziel schon etwas näher“, so Plitzko.

Weitere Projekte warten auf Umsetzung

Nach dem Motto „Einfach mal anpacken und machen“ hat die Fenster & Türen Welt jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Plitzko hofft, vielleicht über dieses positive Beispiel auch andere Unternehmen in der Region zu mobilisieren. Es gibt in der Gemeinde Stuhr noch zahlreiche weitere Projekte im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, die es umzusetzen gilt. „Nicht alle seien kurzfristig mit den zur Verfügung stehenden Geldern zu realisieren. „Da sind wir immer dankbar, wenn wir mit dem Engagement aus der Bevölkerung vielleicht das eine oder andere Projekt etwas früher, als es der Haushalt zulässt, in die Tat umsetzen können.“ Als ein weiteres Beispiel, bei dem Bedarf ist, nennt er beispielsweise die Gewässer-Entwicklung in der Gemeinde.

