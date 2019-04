Naschen, basteln und gewinnen

Die Hasen sind los! (Wassenaar)

Der Familien-Ferienspaß startet am Montag, den 15. April, und findet bis Donnerstag, 18. April, täglich von 14 bis 17 Uhr statt. Am Karfreitag ist nicht geöffnet, aber am Samstag geht es von 10 bis 15 Uhr weiter. Zudem lockt am Ostersamstag um 16 Uhr als Abschluss eine große Verlosung, bei der Jeder, der kommt, auch gewinnt. Als Hauptgewinn wartet ein Nano-Aquarienbecken von Tetra auf den glücklichen Teilnehmer. Der zweite Preis ist ein Insektenhotel von Neudorff und für den dritten Gewinner gibt es ein Zwergobstbaum. Aber auch die Trostpreise sind tolle Gewinne!

So schmecken Tomaten & Co.!

Für alle Naschkatzen hat sich Wassenaar den Naschgarten einfallen lassen: hier können nach Herzenslust verschiedene Sorten Tomaten, Paprika und Gurken kostenlos probiert werden. Wer auf den Geschmack gekommen ist und gern selbst Obst und Gemüse im Garten anbauen möchte, für den halten die Experten von Wassenaar wertvolle Tipps für die Aufzucht parat.

Vielfältiges Programm für Tierfreunde

In einem Insektenhotel finden heimische Insekten einen Platz zum Nisten und Überwintern. (Wassenaar)

Neben dem Naschgarten und der Verlosung sind weitere tolle Veranstaltungen geplant, die den Familientag perfekt abrunden. So können die Kinder bei der Kinder-Oster-Rallye das Garten- und Zoocenter erkunden und auf Ostereiersuche gehen. Während der Rallye gilt es, Fragen rund um Pflanzen und Tiere zu beantworten. Für einen Unkostenbeitrag von 1 € gibt es außerdem die Gelegenheit, unter fachlicher Anleitung ein eigenes Insektenhotel zu basteln. Das Häuschen dient als Nisthilfe für unsere heimischen Insekten, zum Beispiel Marienkäfer und Wildbienen, und bringt den Kindern beim Bau spielerisch den Schutz von Insekten näher. Für die Verschnaufpause zwischendurch gibt es im Wassenaar-Café einen Muffin und einen Becher Kakao für nur 1,- Euro im Familienspaß-Angebot.

Das Garten- und Zoocenter Wassenaar in Bremen-Grambke bietet Schnittblumen und Topfpflanzen, Gartenmöbel, Grillgeräte, Kleintierbedarf sowie eine Vielzahl an Accessoires für Haus und Garten an. Im größten Gartencenter in Bremen finden Kunden ein breit gefächertes Sortiment und kompetente Mitarbeiter, die viel Wert auf einen zuverlässigen Kundenservice legen. Die Filiale in Bremen-Grambke hat ihren Sitz Auf den Delben 27 und ist montags bis samstags von 8.30 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.wassenaar.de

Auf den Delben 27

28719 Bremen-Grambke

Telefon 04 21 69 48 00