Zur Begrüßung erhält jeder Teilnehmer ein Startpaket. (easylife Bremen)

Haben Sie schon einmal versucht, Gewicht zu verlieren? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Nicht wenige Menschen wären gerne einige Pfunde leichter. „Wunderdiäten“ haben meist wenig Erfolg. Sobald Sie die Ananas-, Kartoffel- oder Kohldiät beendet haben, wird wieder normal gegessen und die Pfunde, die man vorher mühsam abgenommen hat, sind innerhalb kürzester Zeit wieder auf den Hüften. Aus Verzweiflung essen die Betroffenen immer weniger und schlittern so in den Jo-Jo-Effekt.

Ausgelöst wird dieser Teufelskreis durch Hunger. Wenn unser Organismus nicht ausreichend versorgt wird, schaltet er automatisch auf Sparflamme – eine Taktik, um in Zeiten der Not zu überleben. Er benötigt dann aber nicht nur weniger Energie, sondern speichert auch jede verfügbare Kalorie als Fettreserve und gibt sie nur ungern wieder her.

Wohlbefinden

Viele haben die Vorstellung vom Traumgewicht längst aufgegeben. Zu raffiniert ist scheinbar unser Organismus. Ganz anders funktioniert die Original-easylife-Methode: Hier stehen Gesundheit und Wohlbefinden im Vordergrund. „Wir zeigen Ihnen, warum bei Ihnen nichts mehr geht. Welche Spuren Ihre bisherigen Abnehmversuche hinterlassen haben und was Sie tun können, damit das Abnehmen wieder funktioniert. Denn es gibt nur einen Ausweg: Sie müssen in einen regelmäßigen Fettstoffwechsel gelangen“, sagt Annette Heuer, Geschäftsführerin bei easylife Bremen.

Ohne Ersatznahrung

Easylife achtet auf eine Ernährung, die den Stoffwechsel auf Touren bringt und den Körper mit allem versorgt, was er braucht - gesund, nährstoffreich und nachhaltig. Nahrungsergänzungsmittel sind aus diesem Grund bei einer easylife-Therapie überflüssig. Wer mit easylife abnimmt, bringt seinen Körper wieder in Form. Sport kann dabei unterstützen, unumgänglich ist er jedoch nicht. Denn die bewährte Therapie „macht dem Stoffwechsel Beine“, ohne den inneren Schweinehund überwinden zu müssen und ohne die Gelenke zu belasten.

Ohne Hungergefühl

Viele Abnehmkonzepte können die Hölle sein. Wie sonst sollte man die Heißhungerattacken nennen, die sie immer wieder auslösen? Davon unterscheidet sich das easylife-Konzept grundlegend: Hier steht die Stoffwechselumstellung im Mittelpunkt. Die Schlüssel zum Erfolg sind Essen und Sattsein.

Für die ausführliche Beratung nimmt sich das qualifizierte Fachpersonal bei easylife viel Zeit. (easylife Bremen)

Sich satt essen und trotzdem abnehmen? Und das ohne „Wunderpillen“ und Sportprogramm? Das geht nicht, sagen Sie? „Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung beweisen wir mit der Original-easylife-Methode das Gegenteil - und das mit Erfolg und einer hohen Kundenzufriedenheit“, erklärt Annette Heuer. Sie betreut und berät seit Januar 2018 gemeinsam mit ihrem Team aus Ernährungsberaterinnen, Ärzten und medizinischem Fachpersonal Abnehmwillige in Bremen liebevoll. So kommt nicht nur der Stoffwechsel sondern auch die Seele wieder in Schwung.

Statt Verzicht, Hungerqualen und eintöniger Diät bietet easylife eine stoffwechseloptimierte, ausgewogene und gleichzeitig schmackhafte Ernährung – ohne Hormonspritzen, Medikamente, spezieller Ersatznahrung oder Nahrungsergänzungsmittel. Die Zutaten, für den auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Therapieplan, sind im regulären Handel erhältlich. Deshalb nehmen die Therapieteilnehmer mit dem alltagstauglichen Konzept nicht nur schnell ab, sondern halten ihr Gewicht bei Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln auch langfristig.

Brandneue patentierte Analysetechnik „Made in Germany“

Wer grundsätzlich herausfinden will, wie es um seinen Stoffwechsel bestellt ist, reserviert einfach einen kostenfreien Beratungstermin bei easylife Bremen. Die Abnehm-Experten analysieren den jeweiligen Status Quo und ermitteln die mögliche Gewichtsabnahme – nicht selten sind es in vier Wochen bis zu 12 Kilogramm. Bei krankhafter Fettsucht kann easylife leider nicht helfen.

Die Teilnehmer werden während der easylife-Therapie umfassend medizinisch betreut. (easylife Bremen)

Für Interessierte, die nicht nur ein kostenfreies Beratungsgespräch in Anspruch nehmen möchten, sondern durch eine Analyse über die Atemluft mehr über persönliche Abnehmchancen und Möglichkeiten erfahren wollen, hält easylife Bremen in der Zeit vom 08. bis zum 19. Oktober ein spezielles Angebot bereit. Zu einem attraktiven Aktionspreis von 49 Euro statt 149 Euro wird eine etwas aufwendigere Analyse über die Atemluft durchgeführt. Zum Einsatz kommt erstmals eine brandneue, geprüfte und in der Medizin als äußerst zuverlässig angesehene Technik, die von deutschen Wissenschaftlern entwickelt wurde und Ergebnisse liefert, die bislang nur in speziellen Bereichen zugänglich waren.

„Mit unserer Analyse wird bei easylife Bremen Ihr persönlicher Fettstoffwechsel sichtbar gemacht. Das Messgerät misst Ihre Atemluft und gibt die Daten an eine dafür entwickelte Software weiter. Unmittelbar nach der Messung erhalten Sie eine grafische Auswertung ihres Stoffwechsels“, verdeutlicht Annette Heuer die Methode. „Unser Fachpersonal erläutert Ihnen die Ergebnisse im Anschluss genau und zeigt Ihnen den Lösungsweg zu Ihrem Figurproblem auf.“

Für eine Stoffwechselmessung über die Atemluft können sich Interessierte noch bis zum 19. Oktober einen Termin für einen der begrenzten Plätze sichern. Das Team von easylife Bremen (Parkallee 301, 28213 Bremen – direkt neben dem Hotel Munte) ist in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0421/43 18 06 09 erreichbar und freut sich auf Ihren Anruf.