Qualität zahlt sich aus

Die Zusamenarbeit mit einem lokalen Dentallabor sichert einen flexiblen und individuellen Service für Patienten. (proDente e.V.)

Das Niveau der deutschen Zahntechnik ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr hoch. „Gründe hierfür sind unter anderem die guten Ausbildungsstandards und die strenge Reglementierung, was die Qualität der eingesetzten Materialien betrifft“, weiß Lüttke. So verpflichten sich alle deutschen Meisterlabore, dass der Zahnersatz nach den Vorgaben des deutschen Medizinproduktegesetzes hergestellt wird und damit den in Deutschland hohen Qualitätsanforderungen entspricht. Dies dient dem Schutz und der Sicherheit des Patienten. Unter diesen Auflagen hergestellt kann ein Zahnersatz, bei der richtigen Pflege, ewig halten. Schlechte, günstig produzierte Kronen gehen indes manchmal schon nach wenigen Jahren kaputt.

Eingespieltes Team

Bei der Erstellung und Produktion von Zahnersatz ist detailliertes Arbeiten und Fingerspitzengefühl gefragt. (proDente e.V.)

Patienten sollten sich bei ihrem Zahnarzt genau über Herkunft und Produktion ihres Zahnersatzes informieren. Zahnarzt und Zahntechniker agieren als eingespieltes Team – und davon profitieren die Patienten. Entscheiden sie sich gemeinsam mit ihrem behandelnden Arzt für anspruchsvollen Zahnersatz "made in Germany", ist die Nähe zum Zahntechniker vor Ort ein großer Vorteil. Nicht nur eventuelle Korrekturen beim Zahnersatz können viel schneller vorgenommen werden, auch die Abstimmung der Farb- und Formwahl ist einfacher und spezielle Wünsche können besser berücksichtigt werden. Wenn der Patient möchte, kann er sich das Labor oder auch den Herstellungsprozess seines Zahnersatzes anschauen. Die Beratung im Dentallabor wird mehr und mehr zu einer selbstverständlichen Serviceleistung.

Zwei Jahre Gewährleistung auf Zahnersatz

Zahnersatz "made in Germany" erfüllt hohe Standards rund um Sicherheit und Qualität - und kann so ewig halten. (proDente e.V.)

Eine so genannte Gewährleistungspflicht garantiert gesetzlich versicherten Patienten Sicherheit bei der zahnärztlichen Versorgung. "Der Zahnarzt übernimmt für Füllungen und die Versorgung mit Zahnersatz eine zweijährige Gewähr", so Lüttke. In dieser Zeit muss der Zahnarzt bei Mängeln, die er zu verantworten hat, kostenlos nachbehandeln. Für Mängel, die der Zahnarzt nicht verursacht hat, z.B dann, wenn der Patient sich nicht an die Anweisungen des Zahnarztes gehalten hat oder die Besonderheiten der Erkrankung Ursache sind, trägt er hingegen keine Verantwortung.

Die Arbeit eines Zahntechnikers ist vielfältig und umfasst beispielsweise die Herstellung von festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz, Gussfüllungen (Inlay, Onlay), kieferorthopädischer Geräte (Zahnspangen), aber auch Gewebeprothesen (künstliches Zahnfleisch), Zahnschutz für Sportler und spezielle Zahnschienen für Patienten, die nachts mit den Zähnen knirschen. Außerdem wartet und repariert er all seine Arbeiten.

Hohe Qualität durch QS-Dental

Die zahntechnischen Innungsfachbetriebe in Deutschland haben darüber hinaus das Qualitätssicherungssystem QS-Dental eingeführt, das den Laboren hilft, die zahlreichen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften vollständig und sicher zu erfüllen. Ein QS-Dental-geprüftes Labor dokumentiert und garantiert bei jeder Neuanfertigung mit einem besonderen Zertifikat die Einhaltung hoher Auflagen. Das Zertifikat gewährleistet unter anderem die ausschließliche Verwendung von geprüften und bioverträglichen Materialien. Außerdem sichert es die Fertigung des Zahnersatzes auf Basis exklusiver, fachlich fundierter Qualitätssicherungsstudien zu. Darüber hinaus verpflichtet es den Zahntechnikermeister und seine Mitarbeiter, sich kontinuierlich weiterzubilden. Die zahntechnischen Innungsbetriebe geben damit den Patienten ein zusätzliches Qualitätsversprechen als AMZ „Allianz für Meisterliche Zahntechnik“.